原标题：2018年全国土地市场 分化加剧

1月4日，苏州一日内出让7宗地块，总出让面积达48.2万平方米，总起始价为110.2亿元。最终，7宗地块总共获得土地出让金126.6亿元。

事实上，综合2018年全国土地市场数据来看，各线城市土地市场分化加剧。近日，中国指数研究院的统计数据显示，2018年，全国300个主要监测城市土地出让金总额为41644亿元，同比增加2%。从各线城市来看，一线城市土地供需同比走低，土地溢价率同比下滑8个百分点，收金总额缩水近一成，北京、深圳同比均有下滑；二线城市供求同比走高，受调控政策影响小幅下降；三四线城市承接重点城市外溢需求，土地供求热度持续，溢价率下滑幅度领衔各线城市。

值得一提的是，杭州市2018全年度收金总额突破2000亿元，高居全国城市之首，上海、北京、广州、武汉、郑州、天津等城市均突破千亿规模。其中，2018年北京出让72宗土地，合计规划建筑面积达到了856万平方米，土地出让金合计1682.9亿元，同比下调了40%。

2018年，全国土地市场整体供应增加两成，带动成交量及收金上扬；不过，受调控政策影响，土地成交楼面均价同比回落，平均溢价率持续呈现下跌之势。全年300城市成交土地均价同比下滑近10%，降至3966元/平方米；一线城市、二线城市、三四线城市成交土地均价同比分别下滑5%、12%和1%。

与此同时，全年土地流拍情况显著增多。全国300城市合计流拍土地1809宗，一线城市流拍21宗，北京流拍8宗，广州流拍7宗；二线城市合计流拍519宗；三四线城市流拍1269宗。

业内分析指出，随着土地市场的调控深入，部分城市限房价、限地价、竞自持、竞配建等土地出让条件严苛，房企的利润空间被压缩。同时，楼市限购、限贷等调控城市范围增大，部分购房需求被抑制，销售增速放缓，房企回款压力较大，再加上融资渠道持续收紧，致使房企拿地更加谨慎。综合来看，全年土地市场流拍现象加剧。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，全国多个城市土地成交依然处于高位，特别是一二线城市，房企对住宅类土地拿地积极性仍然较高。全年当中流标的地块主要是一些有多重复杂属性的土地。2018年，大量的房企进入三四线城市拿地，推动了部分城市的土地销售额创下历史纪录。

业内分析认为，进入2019年，部分城市或陆续出台一些金融、房产、土地等层面的稳定性政策，随着住宅销售市场逐步回暖，土地市场的预期也将随之改变，房企的拿地积极性及拿地策略也将相应调整。

(责编：朱江、仝宗莉)