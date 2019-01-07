原标题：联合石化两高管遭停职 中石化人士称或因越权过度投机

本报见习记者 吴晓璐

1月4日晚间，中国石化就旗下子公司联合石化投资亏损一事的进展发布公告，称公司在日常监管过程中发现联合石化套期保值业务出现财务指标异常，在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，公司正在评估具体影响。

联合石化为中国石化全资子公司，主要从事原油及石化产品贸易。中国石化称，目前，公司年度外部审计师已经开始驻场审计。公司及联合石化生产经营情况一切正常。

这是自2018年12月27日，公司对外称联合石化总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职后，中国石化对联合石化投资亏损一事的最新进展。有业内人士认为，如果是中国石化在日常监管过程中主动发现的，可能亏损金额不会特别大。

1月4日，《证券日报》记者从中国石化获悉，据财务快报显示，2018年中国石化预计全年效益增长50%以上。而在2018年前三季度，中国石化实现净利润599.8亿元，同比增长56.31%。

业内人士认为，本次中国石化的业绩快报，应该没有包含此次联合石化的亏损。“但是期货头寸没有平仓，现在只是浮亏。”

一位中石化内部人士对《证券日报》记者表示，“即使真的如传说中亏了十几亿美元，应该也还好，对中石化的影响应该也不会太大。”

但是，他认为，对于联合石化总经理陈波和党委书记詹麒实施停职处罚，主要是因为他们“越权过度投机了”。“我们有巨量现货长约，是现货天然多头，而期货方面是在油价大跌中亏损的，证明他们在期货上也是净多头，等于是期现双多。”

2018年12月27日，中国石化A+H股大跌之后，于次日止跌，但最近几个交易日也一直处于低位震荡。即使中国石化已经对部门媒体所称的巨额亏损进行了辟谣。

2017年中国进口原油4.2亿吨，其中联合石化进口原油1.85亿吨，占中国原油进口总量的44%。对此，太平洋证券分析师柳强认为，联合石化应用金融衍生品工具进行套期保值实为职责所在。从事件爆发至今，公司市值下滑超700亿元。市场担心的或许是联合石化内部流程及风控制度是否有漏洞，本次交易是否合规，公司未来治理及研判水平是否改善。

中国石化上述内部人士认为，“股价大跌或者是市场对2019年中国石化的业绩预期较差。一方面是本次联合石化的亏损，另外一方面是油价下跌造成的库存跌价亏损。”

历来三桶油的业绩跟原油价格息息相关，在油价大跌的2014年和2015年，中国石化连续2年亏损。

对于2018年效益增长逾50%，中国石化称，上述业绩的取得首先归因于集团生产运行平稳优化。随着国内上游板块推进原油稳产复产、天然气有效上产，稳油增气降本取得实效，集团油气单位完全成本明显下降。另外，公司市场开拓取得成效。

2018年，国际原油价格先涨后跌，记者据文华财经统计，美原油主力合约全年下跌23.9%，布伦特原油主力合约全年下跌18.63%。截至1月4日，美原油主力合约报48.31美元/桶，布伦特原油报57.42美元/桶。

对于今年的油价，原中海油进出口公司原油部首席经济师佘建跃接受《证券日报》记者采访时表示，大概率将向上运行。目前美原油价格已经跌破页岩油成本线，一方面油价可能获得支撑，另一方面美国原油产量可能会受到影响。“首先，中美都在释放利好经济的信号，因经济下滑带来的需求萎缩可能不会很剧烈，另外，地缘政治方面仍不能掉以轻心。”

(责编：朱江、仝宗莉)