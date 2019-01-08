原标题：人口负增长或提前 要让年轻人“生得起”

生活成本居高不下，导致80、90年代出生人口生育意愿降低。

新年伊始，社科院即给我国人口政策敲响了警钟。

1月3日，社科院发布《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告No.19》（以下简称“绿皮书”）显示：在老年人口快速增长的同时，中国总人口将在2029年达到峰值14.42亿，2030年起进入持续的负增长，如果总和生育率（每个妇女平均生育子女数）一直保持在1.6，人口负增长将提前到2027年。

一方面是老年人口快速增长，另一方面是人口出现负增长，我国的人口形势确实非常严峻。而之所以会出现这种局面，显然是基于两方面的原因。其一，是计划生育政策导致我国人口结构的不合理。60、70年代敞开生育，一对夫妇通常都会生育三孩、四孩甚至更多，但自80年代开始，一对夫妇只生一个孩子，如此一来，80、90年代出生人口骤减。如今，轮到了80、90年代出生人口生育的高峰期，由于80、90年代出生人口本来就在骤减，因此出生人口的下降也就在意料之中。

其二是生活成本居高不下，导致80、90年代出生人口生育意愿降低。本来，受计划生育政策的影响，这两个年代出生的人口数量就不多，而到他们结婚生子之时，却又面临着畸高的生活成本压力。比如，高房价以及由高房价传导的教育成本、医疗成本、生活成本的居高不下，导致很多80后、90后倍感生活压力大，而不敢生孩子。在这种情况下，人口出生率的下降不可避免。

虽然受放开二胎政策影响，2016年和2017年二孩出生数量大幅上升，在全部出生婴儿中，二孩的比例明显提高，并且超过了50%。但由于一孩数量减少，2017年全国生育人口总数比2016年下降了60多万，而据中国人口与发展研究中心副研究员黄匡时预计，2018年出生人口规模在1500万和1600万之间，比2017年出生人口的1723万减少100万以上。并且放开二胎政策对生育影响的高峰期也已过去，二孩的占比也将大幅下降。我国人口形势也会因此更加严峻。因此，我国人口负增长局面的出现将不可避免。

如何解决这个问题？个人以为，可以采取这样一些措施，来推迟甚至扭转人口负增长局面的出现。

首先，尽快放开我国的人口计划生育政策。取消目前实行的二孩政策，允许一对夫妇可以生育多个孩子。在人口出生率下降、人口负增长警钟敲响的情况下，继续实行二孩政策或许力度还不够。建议放开生育限制，让有生育意愿、有条件养育的家庭多生孩子。

其次，采取切实有效的措施，鼓励处于生育年龄的夫妇生育二孩、三孩。比如，对于生育二孩、三孩的家庭，免费给孩子提供日常用品（如奶粉），给孩子提供从幼儿园到大学阶段的免费教育。而且在二孩、三孩成人后创业时，在创业基金与税收方面提供支持。并且，对于生育二孩、三孩的家庭，由政府部门提供廉租房。而在二孩、三孩购买住房时，可在市场价的基础上给予一定优惠，同时不再享有廉租房待遇。

总之，要推迟或扭转我国人口负增长的局面到来，就必须改变目前年轻人的生育观，让年轻人由不愿意生育变成愿意生育。同时，切实解决年轻人“生不起”的问题，让年轻人“生得起”、“养得起”。

为此，政府部门必须对生育二孩、三孩的家庭予以嘉奖，包括从教育制度到医疗制度、创业制度、住房制度等各方面进行配套改革，切实降低现代家庭的生活成本。否则，过高的生活成本就会成为最牢固的“避孕套”，让现在的年轻人生不出孩子来。

(责编：杨曦、仝宗莉)