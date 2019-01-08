原标题：服务贸易重磅支持政策即将发布

2019年我国以服务贸易为重点的“二次开放”正式进入快车道，多项重磅支持政策有望近期集中发布。目前服务贸易领域的五大关键目录已经基本修订完成，将于近期发布。《经济参考报》记者了解到，高新技术和健康医药产业开放有望成为此次服务业市场开放的重大突破之一。商务部、财政部、海关总署等相关部门正在密切磋商，在税收优惠、医药保税研发等方面进行探索，并达成共识，新的优化政策也将很快出台。

在2018年全国商务工作会议期间，商务部服务贸易司司长冼国义表示，这五大目录包括《服务出口重点领域指导目录》、《鼓励进口服务目录》、《服务外包产业重点发展领域指导目录》、《禁止进口限制进口技术目录》和《禁止出口限制出口技术目录》，目前修订工作层面已经全部完成。在修订后的五大目录中，服务进出口重点领域都将有集中体现，同时相应的支持鼓励政策也将更加明确，注重操作层面的可行性。

参与修订的专家透露，本次目录的修订，一是注重数字技术发展对服务业开放领域产生的新需求，二是加强了国计民生切实需求的支持力度，其中医药研发方面有望获得从试验产品的通关到技术人员引进等多项便利措施。

数据显示，预计到2020年，我国健康服务业市场潜力高达8万亿元人民币。预计2023年生活服务市场整体规模将达到33万亿元。(海南)改革发展研究院院长迟福林表示，这一市场规模不仅为社会资本提供巨大投资空间，也会成为全球资本关注的重点之一。

迟福林说，当前我国开放正由以货物贸易为重点的“一次开放”走向以服务贸易为重点的“二次开放”，应加快形成以服务贸易为重点的全面开放新格局，适应“二次开放”的制度框架也需要做出相应的调整和优化。

“目录修订正是为了适应新的服务业态发展需要，同时也是对旧版本目录中存在问题的修整和完善。”商务部研究院外国投资研究所副主任、研究员聂平香对《经济参考报》记者表示，在地方调研时发现，生物医药企业在做研发时需要进口研发设计或者试剂产品，都需要快速通关，而按照原有的海关监管常规程序，这个过程会比较长，严重影响研发周期，这也是很多企业不把研发机构放在国内的原因，这也是导致我国药品市场在供应缺口和价格高企的原因之一。

“目前，我国每年新发癌症病例为429万，占全球新增癌症病例的30%，因此对相关的药品与技术需求相当大。”迟福林指出，从现实情况看，某些国产药品药效与发达国家相比仍有较大差距。（下转第三版）

(责编：朱江、仝宗莉)