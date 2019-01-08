原标题：国资国企改革要围绕“增强活力”走深走实

日前召开的中央经济工作会议提出，以增强微观主体活力为重点，推动相关改革走深走实。企业活力是国企改革的核心问题。应该以国资改革为推动，以“活”、“深”、“实”三个字来认识2018年并对2019年的国资国企改革进行谋划。

2018年，国资国企改革在改革国有资本授权经营体制、加强国有企业党的领导和党的建设，健全公司法人治理结构方面取得了突破。与2017年全面公司制与混合所有制突破相比，2018年显得全面而稳健。从成绩看，一是监事会划归审计署管理，打造立体监督体系；二是党的领导和党的建设，从上到下高度重视；三是完善公司法人治理，深化董事会建设；四是推进混合所有制改革新的机制和方式方案；五是中央企业完成化解煤炭过剩产能、整合煤炭产能；六是高质量发展的能力、办法或模式出现。

从中央乃至更宏观的国际局势来看，国资国企改革进程与目前面临的国际局势与经济发展所需还有相当空间。少数试点对于庞大的国资存量来讲，影响和推动还是太弱。

2019年，在目前所处的大变局之下，要围绕做强做优做大国有资本这个目标，以国企改革为中心，深化“四梁八柱”性质的改革，增强微观主体活力为重点，推进国资监管改革，克服面宽缺少突破、虚而不实两大顽疾，使得国资国企改革在2019年走深走实。2019年，将是啃硬骨头、打硬仗的一年，国资国企将呈现九个方面的改革趋势。

趋势之一：以深化国资国企改革为中心，带动财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革，四梁八柱，整体推进，形成相互促进的局面。财政部门与国资部门一同承担国有资本投资、运营公司的改革重担，财税金融更大规模减税、更明显降费，有效缓解企业融资难融资贵问题。部分国有资本用于充实社保基金，应相应降低这类企业上缴“五险一金”负担。

趋势之二：坚持政企分开、政资分开的方向，推进所有权与经营权分开，赋予企业更多的经营权。出台权力和责任清单，确保职能定位更准确清晰、监督管理更规范高效，大幅减少政府对资源的直接配置，强化事中事后监管，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。

趋势之三：央企集团层面全面建立规范董事会，增强董事会决策能力和整体功能。在继续探索建设规范董事会的同时，董事会运行机制将逐步完善，外部董事来源渠道也将更加多元。中国铁路总公司进入公司制、股份制与董事会建设的实质推进阶段，重点是经营权下放。

趋势之四：数十家国有资本投资公司改组将开始，新组建一批国有资本运营公司，使得国资体制框架形成，并且探索新的运营机制。对国有资本投资公司和国有资本运营公司在考核指标体系、考核周期、董事会决策事项及流程等方面，制定不同于产业集团的考核和监管模式。

趋势之五：混改的分层分类推动，四批试点与百家行动，使得混合所有制改革向更大规模、更深层次发展，重心由“混”向“改”转变。积极推进混合所有制改革，如对于追责制度必须要有相对应的措施和手段来调和，着力引入多层次多维度多形态的社会资本。

趋势之六：中央企业整合重组，从“国内竞争为主”向“国内外竞争并重”“国民产业融合”转变。稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合。兼并重组、交叉持股、财务投资、战略联盟等多种合作模式将大量涌现。

趋势之七：加强国有企业与民营企业深度合作，强化国企、民企公平竞争环境，国企与民企共同进步。强化竞争政策的基础性地位，产业链条的组合，国企将向着中小企业血脉相连命运相依的生态发展。

趋势之八：加快国企供给侧结构改革，推动先进制造业和现代服务业深度融合，有效提升产业链水平，包括稳步推进企业优胜劣汰，巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清。

趋势之九：国企资本活跃，提高上市公司质量，提高金融服务实体经济能力。国家发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，在形成强大国内市场方面，要减少闲置资本，发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新。

(责编：朱江、仝宗莉)