原标题：年度变动仅2% 外储有望继续保持总体稳定

国家外汇管理局7日公布的最新外汇储备数据显示，截至2018年12月末，我国官方外汇储备规模3.0727万亿美元，较11月末上升110亿美元，升幅为0.4%，为连续两个月上升。外储规模的连续回升，通常被看作是贬值压力减轻的映像，且说明央行可能在最近一段时间基本没有通过外储干预人民币汇率。

2018年11月、12月，外储止跌回升主要是汇率折算和资产价格变化等因素的综合作用。以12月为例，从汇率估值方面看，当月美元指数回落1%左右，美元贬值对非美货币计价的资产有估值提升作用，因此会对以美元计价的外储估值有正面作用。从资产价格变化看，去年12月美国等主要国家的国债收益率大幅下行，也就是债券价格上涨，同样对所投资资产的估值会有一定提振。

拉长视角看外储变动，会发现在去年一年的时间里，尽管外储规模经历过连续数月的持续下滑，但全年规模保持了基本稳定，2018年12月末的规模同比只下降了约670亿美元，小幅波动2%。人民币汇率的变动同样如此，虽然2018年经历了从上半年的超预期升值到下半年的持续贬值，个别时期甚至也上演过过山车般的大升大贬，但全年人民币对美元汇率的贬值幅度只有5%，国际横向比较看，这一贬值幅度在非美货币中基本与英镑、澳元等发达国家货币相当，相比新兴市场国家货币强劲不少，这就说明我国货币在总体保持稳定的基础上实现了更大幅度的双向波动，这也是一国货币更加市场化、更受国际认可的一种表现。

今年非美货币的变动仍在很大程度上受美元指数主导。考虑到美联储本轮加息周期有望在今年结束，美国经济也开始见顶回落，走强多年的美元也被市场普遍看作是强弩之末，这对包括人民币在内的非美货币来说，将得以迎来喘息之机。因此，从全年的变动趋势看，今年的人民币汇率仍有望保持基本稳定，贬值压力或许不会比去年大。但这也并不表示汇率市场就是一帆风顺，相反，今年全球经济金融局势的不确定性进一步增加，加之股债汇市等金融市场的共振愈发明显，人民币汇率在个别时间节点上仍会大幅波动，央行对汇率的容忍度也可能会加大，汇率波动率会进一步提高。

外储规模的变动与汇率走势有着高度的一致性，且随着外汇局不断完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，我国跨境资金流动和外汇供求仍将总体保持平稳。因此，有了人民币汇率和外汇供求双稳定的“加持”，正如外汇局新闻发言人所说，2019年我国外储规模有望保持总体稳定。

(责编：杨曦、仝宗莉)