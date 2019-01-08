深交所加强监管 24家上市公司及百余名责任人被公开谴责

记者6日从深圳证券交易所获悉，2018年深交所加强一线监管，共计发出监管函近500份，对24家上市公司及166名相关责任人予以公开谴责处分。
根据深交所披露的信息，61家上市公司及435名相关责任人受到通报批评处分，有1家企业高管被深交所公开认定不适合担任上市公司董监高。
与此同时，深交所不断夯实规则体系，修订发布《自律监管措施和纪律处分实施细则》，丰富监管“工具箱”，细分监管执行层次，优化作出监管决定的程序；结合市场发展情况制订、修订股份回购、现金分红、股权质押、高送转等20余项业务和信息披露规则，支持公司规范发展。
深交所“问询+检查”的“全链条”监管也在不断发挥效能。2018年，深交所根据新修订的《证券交易所管理办法》，进一步修订《股票上市规则》等业务规则，明确交易所可对上市公司进行现场检查，检查重点包括虚假交易、利益输送、“忽悠式”重组等。
记者了解到，2018年10月，深市某上市公司发布公告称拟向关联方收购土地使用权等资产，深交所在事后审查中关注到，上述资产在上市公司和关联方之间反复倒手，且本次交易价格距前次交易有较大溢价，交易的具体原因、真实目的、评估定价公允性等存疑。对此，深交所及时向公司发出关注函，同时启动现场检查流程。此后，该公司后续决定终止本次交易。
在不断防范风险、履行一线监管职责的同时，深交所也持续深化改革，激发市场活力。
在上市公司停复牌制度改革方面，深交所进一步修订完善停复牌指引，减少停牌事由、压缩停牌期限、严格停复牌程序、强化信息披露义务，紧盯长期停牌“钉子户”，保障市场流动性。对于个别长期停牌“钉子户”，深交所采取了强制复牌的监管措施。截至目前，深市停牌公司家数占比不到0.4%。
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