原标题：新一批光伏制造规范条件企业名单公示 行业回暖在即

■证券日报记者 杨 萌

据工信部官网1月2日发布的公告显示，按照《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》的要求，根据《光伏制造行业规范条件（2018年本）》及《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，经企业申报、省级工业和信息化管理部门核实推荐、专家复核、现场核实、网上公示等环节，现将符合《光伏制造行业规范条件》企业名单（第七批）、撤销光伏制造行业规范公告企业名单（第二批）、6家光伏制造规范企业变更公告信息予以公告。

至此，新一批符合光伏制造业规范条件企业名单公布关于光伏制造行业2019年的发展前景，市场人士普遍表示，龙头企业的发展前景乐观。

根据相关研究报告显示，近日国家能源局召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，国税总局启动光伏行业调研以支持行业发展，意味着光伏行业迎来重大政策积极转向，预计2019年度全球光伏新增装机有望达到123GW。行业估值或迎来显著修复。

另有券商分析师认为光伏政策转向，行业回暖在即。

展望2019年，运营环节的存量项目盈利水平不会受到影响，由于2019年将开展第八批可再生能源项目补贴目录的统计工作，大量光伏存量项目的现金流情况有望获得改善。预计2019年下游运营企业将再度提升装机增速。

除工信部近期公布了光伏规范企业名单外，近日，据上海市发改委网站消息，上海市发改委今日公布2018年第二批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录的通知。通知指出，1个分布式光伏电站项目（20000千瓦），38个分布式光伏项目（共11089.185千瓦）和1297户个人光伏（共8271.17千瓦）符合条件，列入上海市可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录予以支持。

(责编：杨曦、仝宗莉)