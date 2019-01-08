原标题：外储环比微升 人民币短期升值预期抬头

本报记者 苏诗钰

国家外汇管理局发布的数据显示，截至2018年12月末，我国外汇储备规模为30727亿美元，较2018年11月末上升110亿美元，升幅为0.4%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英昨日就外汇储备规模变动情况表示，2018年12月份，我国国际收支继续保持平稳运行态势，外汇市场供求基本平衡。年末非美元货币相对美元汇率小幅上升，主要国家债券价格有所上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅回升。

中国民生银行首席研究员温彬昨日告诉《证券日报》记者，从数据来看，我国国际收支状况总体平衡，结售汇差额或比去年11月份有所改善。去年12月份美元指数小幅回落，外汇储备中非美元计价部分估值增加，同时，去年12月20日美联储加息落地后，债券价格有所上升，估值增加。我国经济运行在合理区间，人民币短期升值预期抬头，预计外汇储备水平将继续保持稳定。

王春英表示，2018年全年来看，外汇储备规模出现小幅波动，但总体保持稳定。在全球经济增长分化、金融市场波动性明显加大背景下，我国经济持续健康发展，人民币汇率及市场预期总体稳定，跨境资金流动和国际收支保持基本平衡，为我国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。

中信证券固定收益有关分析师表示，外储上升主要有两方面因素。一是投资回报因素促使外储上升。外汇储备中以各国的国债持仓为主，其中又以美国国债为最多。虽然，中国持有的美国国债的期限结构并不明确（去年12月份美债收益率曲线变平，投资美债长端品种获利更多），但是考虑到美债的涨幅与中国持有美国国债的规模， 去年12月份外汇储备仅环比增加的110亿美元中大部分应该是来自投资收益。

二是汇率估值因素也使得外汇储备有所增加。非美货币以美元计价升值，因此美元贬值对非美货币计价的资产有估值提升的作用。美元指数从去年11月末的97.1997下行至12月末的96.0741，下行幅度较大。因此，这部分也会给外汇储备带来提升，甚至不排除投资回报因素和汇率估值因素带来的变动要高于110亿美元的情况。

上述分析师表示，总体而言，汇率估值因素和投资回报因素基本解释了外储变动。美元走势对于央行是否干预汇市仍然非常重要。上周海外股债汇各个市场都波动较大，但是美元指数仍然处于96-97的震荡区间，预计美元继续呈现震荡格局。不过，美元指数在去年12月份的略微回落对于汇率的压力减弱，稳汇率的压力减轻，国内货币政策的独立性更强。

王春英表示，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。当前国际环境复杂严峻，全球经济形势和金融市场不确定性有所上升，但我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力，经济长期向好的态势不会改变，有条件抵御外部冲击和市场波动，保持跨境资金流动总体平稳和外汇市场供求基本平衡。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。

(责编：朱江、仝宗莉)