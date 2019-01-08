原标题：地方政府真金白银支持企业上科创板 济南奖励600万元

本报记者 朱宝琛

600万元，这是山东省济南市日前对辖区内企业在上交所科创板上市的奖励。

《证券日报》记者注意到，在这份名为《济南市支持实体经济高质量发展政策清单》中，详细地列出了促进企业上市挂牌、直接融资的扶持政策，共计10条。除了对科创板上市企业一次性补助600万元，还有“对在境外主要证券交易所实现上市的企业，一次性补助800万元，对上市后实现首发融资的，按照融资额（以实际入境人民币为准）参照规定的标准给予补助”等。

一位券商人士对记者表示，地方政府拿出真金白银补助上市企业，表面上看是给予资金的奖励，其更深层次的意义在于支持实体企业发展。

“企业上市，可以摆脱长期以来依靠银行间接融资的困局，是解决企业融资难融资贵的重要举措。”上述券商人士称。

自去年11月5日提出以来，科创板的各项准备工作正抓紧推进。而作为我国资本市场上一个全新的板块，科创板让不少面临融资难、融资贵的科技企业看到了曙光。

同时，各地也争相推出各种举措，积极支持相关的企业在科创板上市。比如，资金扶持方面，除了济南市予以企业600万元的奖励，还有江苏省南京市一次性给予企业300万元资助，安徽省对首发上市的民营企业省级财政分阶段给予奖励200万元。另外，还有多地政府明确，对在科创板上市的企业，会参照相关的政策进行奖励，进行资金的扶持。

除了奖励，还有地方政府提出了明确的目标。比如，从去年12月27日的湖北省科创板后备企业上市推进工作专题会议上传出的消息称，2019年，湖北省将确保1家至2家企业首批在科创板发行上市，全年新增3家至5家科创板上市企业。在配套政策上，对科创板上市支持、奖励，采取与主板一致的标准。

在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地，这项工作早已经被证监会和上交所“置顶”。证监会正全力推进这项重大改革，抓紧制定修订相关制度规则。重点是设置符合科技创新企业特点的发行上市条件，切实增强对科技创新的包容性。

在业界看来，科创板作为增量改革，是资本市场服务创新的试验田。对初创科技型企业而言，科创板有利于企业通过资本市场进行融资，不断发展壮大。对整个中国的资本市场而言，作为一个独立的全新的板块，科创板要承担中国资本市场改革创新的重任。

中信证券策略研究秦培景团队最新发布的研究报告称，科创板推出带来的变化之一是新股定价和配售机制，预计包含四个方面：一是新股的市场化定价，由承销商和发行人根据市场供需自主确定；二是重启老股转让机制以抑制发行价畸高；三是允许发行人高管和员工认购；四是发行时要求承销商跟投。

报告同时预计，科创板在上市门槛上会以市值规模作为核心考量标准，放松利润规模上的要求，推出包括“市值+净利润”“市值+收入”“市值+收入+现金流”“市值+收入+研发投入”以及“市值+主营业务/产品属性”等多维度多层次的指标体系，并且不断调整更新，包容各种行业和商业模式的企业上市。

(责编：朱江、仝宗莉)