房租抵扣个税现博弈  房东防缴税婉拒租户申报

本报记者 杜雨萌
房租抵扣个税本是件好事，但基于房东对未来可能需要缴税的担忧，使得房东与租户之间正在上演一场博弈。
近日，有租户对《证券日报》记者反映，她租房的位置位于北京东城区金融中心附近，此次房租抵扣个税可以正式申报后，该租户为自己算了一笔账：在税前工资减去5000元起征点以及五险一金后，如果可以在专项附加扣除中顺利减去住房租金、子女教育以及赡养老人这三项抵扣，那么该租户在交纳个人所得税时的基数，就可以由原来的10%档税率降至3%。
然而，在该租户与房东商议申报抵扣时，房东婉拒称，“由于目前还不确定你向税务局申报抵扣租金后，我是否要面临后续缴税的问题，所以，需要再观望看看。”
该房东坦言，如果之后确实要面临补缴税费，那就需要重新签订租房合同。“按照之前的房租价格肯定不会再租给你了。”
事实上，对于北京这样的城市来说，租户与房东的博弈并非个案。昨日，一位在北京生活的男性租户告诉记者，在其与房东签订租房合同时，房东曾提供过其个人身份证复印件，而该租户一直完好的保存着，因而在他申请房租抵扣的时候，直接在APP上提交了相关租房申报信息，并未陷入到与房东的“扯皮”中。
对于房东需要缴纳多少税款，仅以增值税为例，按照规定，个人(自然人)出租不动产，要看不动产的属性。如果是属于非住房，增值税征收率为5%；如果属于住房，增值税征收率为5%，减按1.5%计算缴纳。也就是说，如果房东出租的住房以年租金5万元计算，则应缴纳增值税约为714元。
针对房租抵扣个税是否需要房东缴税，也需要看各地的实际安排。例如上海就提出，个人出租不动产取得的月租金收入总计不超过3万元的，可享受小微企业免征增值税优惠政策。
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