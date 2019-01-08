原标题：专家：应避免因申报房租抵扣涨租现象

本报见习记者 孟 珂

自今年起，住房租金支出可以获得相应的个税专项附加扣除。根据规定，纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的租金支出，最高可扣除1500元/月。因此引发舆论关注。对此，中原地产首席分析师张大伟昨日对《证券日报》记者坦言：“很多地区出台了鼓励租赁的政策，但不论是‘租售同权’中的入学权，还是租金抵扣个税，这些都依托在房东让渡部分权益的基础上，这对于房东占据绝对话语权的租赁市场，这些政策只能是让租户付出更多。”

针对以上问题，此前有税务部门人士表示，目前关于个税抵扣并没有具体的操作细节，但只靠租赁合同就能抵税，这有些不妥，“还是需要房东先去缴税，承租人再拿着税票去抵税。”

上海易居研究院智库研究中心总监严跃进昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，租金抵扣个税的政策，在具体操作中形成了很多细节问题，类似细节性问题也引起了市场关注。此类问题的解决，有助于积极推进个税改革，也有助于积极培育租赁市场的发展。

有业内人士表示，为避免租赁双方的利益都受到损失，建议各省因地制宜，适当下调租房税点。

严跃进建议，对于房租支出抵扣个税所出现的问题，一是需要税务部门在租金抵扣个税方面有更规范的操作流程，甚至简化流程，方便房东填写个人信息。二是应积极宣传该项政策，让房东和租户可以对当前政策有更大的理解和支持。三是鼓励更多机构进入住房租赁领域，有效增加市场租赁房源的供应。四是税务机关也要及时引导税收政策的执行，避免租户因正常申报房租抵扣信息遭到房东涨房租或扫地出门。

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