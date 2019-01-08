原标题：2018年税务部门支持民营经济发展显实效

本报记者 包兴安

2018年是改革开放40周年。40年，中国税务与民营企业一路同行、风雨同舟。如何助力民企再腾飞，让民营经济发展更强劲？2018年，税务部门认真贯彻落实党中央、国务院减税降负决策部署，为民营企业减轻了税负，送去了新的发展活力之源。

2018年11月1日，习近平总书记在民企座谈会上发表重要讲话，强调民营企业和民营企业家是我们自己人，充分肯定了我国民营经济的重要地位和作用。

国家税务总局积极贯彻习近平总书记的重要讲话精神，11月8日，召开了民营企业税收座谈会，听取民企涉税诉求，共商税收助力民营经济发展良策。国家税务总局党委书记、局长王军在民营企业税收座谈会上表示，税务部门将以更大力度、更惠政策、更优服务，助力民营企业走向更加广阔的舞台。

11月16日，国家税务总局印发《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，推出“认真落实和完善政策，促进民营企业减税降负”“持续优化营商环境，增进民营企业办税便利”“积极开展精准帮扶，助力民营企业纾困解难”“严格规范税收执法，保障民营企业合法权益”“切实加强组织实施，确保各项措施落实见效”等五方面26条措施。

以26条为指引，全国各级税务机关开始了新一轮针对民营企业的大走访、大调研，送政策，听诉求，解难题……在走访、调研过程中，对于民营企业反映的涉税需求及问题，税务部门能解决的立即解决，不能解决的，列入台账，限时解决。

“如果不是税务部门的介入，我们5000万元的发票就‘黄了’，相应的出口退税也就‘完了’。”连云港远泰贸易公司宋经理表示，供货方拒不提供发票，税务部门走访时当即联系供货方税务部门，共同帮助解决，拖了半年的发票，很快就拿到了手。“什么是温暖，在走投无路的时候有人肯站出来帮助我们就是温暖。”宋经理十分满意。

融资难、融资贵问题一直是民营企业发展路上的一大难题。针对这一问题，各级税务部门进一步巩固“银税互动”成果，把民企的事儿当做自己的事儿，出更大力，采取更多举措，解决民企融资难题。

江西省税务部门在拓展融资渠道上求突破，提请政府每年拿出一定比例的财政资金设立专项基金，扶持民营企业发展。安徽省税务部门对纳税信用良好、确有特殊困难而不能按期缴纳税款的民营企业依法办理了延期。贷款“贷”出新规模，缓交“缓”出新空间。

“想不到纳税信用这么有用，想不到银税互动这么方便，想不到融资机制这么灵活。”金地矿业有限公司总经理王清源通过“银税互动”获得70万元纳税信用贷款后激动地说：“民企发展，更有希望！”

2018年，对民营企业来说，是乘风破浪谋发展、坚持不懈再创新、奋力拼搏又升级的一年。对税务部门来说，这也是齐心协力、攻坚克难，整装又出发的一年。正是这个不平凡的2018年，让税务部门和民营企业更加同心、同向……

虽然深冬时节已至，但对民企来说，一个新的春天，已经叩开了大门。

(责编：朱江、仝宗莉)