原标题：外储连续2个月小幅回升 为货币政策边际宽松创造空间

上海证券报

截至去年12月末，我国外汇储备余额30727.12亿美元，较11月末增加110.15亿美元，升幅为0.4%，连续两个月增长。

央行7日公布的数据显示，截至去年12月末，我国外汇储备余额30727.12亿美元，较去年11月末增加110.15亿美元，升幅为0.4%，连续两个月增长。

究其原因，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英指出，去年年末非美元货币相对美元汇率小幅上升，主要国家债券价格有所上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅回升。

华泰证券宏观分析师李超认为，去年12月汇率变动估值对外汇储备影响大概率为正向，其中美元指数下跌0.72%，欧元兑美元上升0.63%，美元兑日元下跌3.42%。与此同时，全球债券收益率小幅下行，对外汇储备的估值影响大概率为正向。12月份5年期美债收益率单月下跌33BP至2.51%；5年期德债全月下降5BP至-0.31%；5年期日债全月下降2BP至-0.13%。

“综合考虑汇率和债券收益率变动，我们保守估计，去年12月份估值因素影响在200亿美元以上正向影响。”李超测算。

李超同时认为，外汇储备连续两个月转正，给未来央行货币政策边际宽松创造了操作空间。本月初央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，他认为，年内大概率还会有3次降准。而且，短期内我国外汇储备企稳，会部分对冲央行降准对人民币汇率的贬值影响，中长期人民币汇率大概率维持稳定。

以全年时间观察，上证报记者统计，2018年外汇储备下降672.37亿美元。王春英指出，2018年外汇储备规模出现小幅波动，但总体保持稳定。在全球经济增长分化、金融市场波动性明显加大背景下，我国经济持续健康发展，人民币汇率及市场预期总体稳定，跨境资金流动和国际收支保持基本平衡，为我国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。

王春英同时表示，当前国际环境复杂严峻，全球经济形势和金融市场不确定性有所上升，但我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力，经济长期向好的态势不会改变，有条件抵御外部冲击和市场波动，保持跨境资金流动总体平稳和外汇市场供求基本平衡。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。

“我国经济运行在合理区间，人民币汇率短期内有升值预期，预计外汇储备水平将继续保持稳定。”中国民生银行首席研究员温彬预计。

上周召开的2019年全国外汇管理工作会议指出，完善外汇储备经营管理，深入推进运营能力建设，积极服务“一带一路”建设和国家战略，保障外汇储备安全、流动和保值增值。

(责编：杨曦、仝宗莉)