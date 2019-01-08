原标题：2018年汽车召回超1200万辆 每20辆车就有一辆被召回

本报记者 龚梦泽

2018年，得益于全球范围内召回批次问题改善，高田气囊涉事车辆锐减。去年我国汽车召回总数为1257万辆，召回数量连续第三年突破千万辆规模，但相较2017年同比下滑37.5%。

在召回原因中，涉及高田问题气囊、机油门、脱轴门的召回汽车总数高达638.73万辆，三大主因占到了召回总量的51.83%；在召回总量中，合资品牌占据了召回总数的83.43%；分国别车系来看，2018年被召回美系车数量最多达到458.67万辆，占被召回汽车总量的37.22%；日系车362.58万辆，占比29.42%；德系车被召回188.28万辆，占比15.28%；法系、英系、瑞典和意大利品牌汽车占比均不足1%。

有业内人士表示，单从数据来看，2018年的缺陷汽车召回有了明显的下降，不过若是刨除高田气囊问题所涉及到的召回，2018年的召回数量对比去年实际是有所上升的。此外，《证券日报》记者注意到，截至去年9月底，我国汽车保有量为2.35亿辆，这意味着平均每20辆车，就有一辆被召回。

对此，乘联会秘书长崔东树认为，随着国内车企的意识提升和汽车产品复杂度提升，这几年召回事件日益频繁，召回正日益成为一种成熟的解决汽车产品缺陷的机制。

事实上，由于汽车产品牵扯供应商数量众多，制造过程复杂，涉及召回的原因又难以简单定性，如今的消费者已不会谈召回而色变。但无论如何，更好的把控产品质量，提供更为可靠的产品，依然是主机厂生存的不二法则。

召回规模连续三年破千万辆

《证券日报》记者注意到，2018年我国乘用车累计召回达1257万辆，连续三年突破千万辆规模。数据显示，去年我国召回批次的车企数量达到215家。其中进口车企112次，合资品牌企业78次，自主品牌企业26次。

从召回数量看，合资品牌召回占比达到83.43%，自主品牌占比9.75%，进口品牌则为6.82%。分国别车系来看，2018年被召回美系车数量累计达到了458.67万辆，占被召回汽车总量的37.22%；日系车达到362.58万辆，占比29.42%；德系车被召回188.28万辆，占比15.28%。

此外，韩系车共计被召回57.77辆，占比4.69%；法系、英系、瑞典和意大利品牌汽车则分别召回10.96万辆、10.78万辆、2.30万辆和5085辆，占比均不足1%。

自2016年以来，因安全带和气囊导致的召回久踞前列。据记者了解，2017年单因安全气囊隐患召回的车辆就达到1063万辆。2018年，“高田气囊”遗毒未尽却显著式微，全年因此的召回数量约为199万辆。

具体而言，受高田气囊问题影响，奔驰（包含北京奔驰、福建奔驰、奔驰进口、梅赛德斯-AMG）去年累计召回超过27次，成为召回最多车企；而受电器设备、多功能摄像头及预融保险丝等问题缠身，梅赛德斯-奔驰S级凭借5次召回总数成为召回次数最多车型。

此外，高田气囊还导致包括广汽本田、长安福特、一汽-丰田、东风日产和广汽丰田等厂商分别召回了37万辆、33万辆、30万辆、27万辆和18万辆之多。

事实上，去年最大规模的召回主体并非高田气囊，而是上汽通用的“前悬架下控制臂衬套”。

早在9月29日，上汽通用就发布了涉及别克、雪弗兰、凯迪拉克三品牌共计332.67万辆汽车的召回。此次“脱轴门”召回数量占到全年召回总量的26.99%，也使9月份召回数量激增至411.09万辆，环比大增1072.05%。

记者注意到，此前就有通用系消费者反应所驾驶的车辆出现过“脱轴”事故，彼时有专业人士就将矛头指向了通用“一体式控制臂衬套”这项技术。对于此次召回的原因，上汽通用方面坦承，车辆配备的前悬架下控制臂衬套，在受到较大外力冲击时可能发生变形或脱出，极端情况下会导致车辆失控，存在安全隐患。

自主品牌召回占比升至10%

2018年国内乘用车召回出现最频繁的词汇非“机油增高”莫属。据记者了解，尽管从召回数量来看，“机油门”涉及的车型并非最多，然而却贯穿全年。涉事品牌囊括了东风本田、广汽本田，北京现代、东风悦达起亚以及自主品牌长安汽车。

2018年，本田汽车身陷“机油门”漩涡，此后本田旗下多款车型被召回。除了日系车以外，北京现代在2018年的10月份也因机油升高问题被召回了共计40.04万辆的全新途胜。11月份，起亚也因“机油升高”问题召回了6.86万辆起亚KX5。

值得一提的是，自主品牌乘用车召回规模在2018年快速提升。去年自主汽车企业共有13个品牌发布了召回公告，涉及品牌最多，累计召回数量达到125.99万辆，占比升至10.22%。

2018年3月份，自主品牌阵营的长安汽车也出现了机油升高问题，彼时长安汽车宣布召回旗下问题CS75车辆共计25.21万辆。

(责编：朱江、仝宗莉)