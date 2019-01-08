原标题：深化对做好经济工作的规律性认识

舟循川则游速，人顺路则不迷。善于在总结经验中深化思想认识，善于在探索规律中打开工作局面，是我们党的优良传统和治理智慧。

中央经济工作会议总结了一年来我国经济社会发展取得的新成就和我们党做好经济工作的重要经验，进一步深化了我们党对做好新形势下经济工作的规律性认识，为我们做好当前和今后一个时期的经济工作提供了重要遵循。

今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我国发展进程中极不平凡的一年。我国发展外部环境发生明显变化，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，发展不平衡不充分问题和各种周期性、结构性、体制性因素交织叠加在一起。面对错综复杂的国际环境，面对艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们之所以能保持经济持续健康发展和社会大局稳定，迈出全面建成小康社会新步伐，关键就在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，关键就在于我们在实践中深化了对做好新形势下经济工作的规律性认识。

成绩来之不易，经验弥足珍贵。这些规律性认识，归结起来就是“五个必须”：必须坚持党中央集中统一领导；必须从长期大势认识当前形势；必须精准把握宏观调控的度；必须及时回应社会关切；必须充分调动各方面积极性。这“五个必须”，充分体现了以习近平同志为核心的党中央引领中国经济巨轮行稳致远的高超智慧，充分彰显了党中央驾驭复杂局面的娴熟能力。贯彻落实中央经济工作会议精神，就要把这“五个必须”体现到经济社会发展的各项工作中去，体现到推动高质量发展的各项任务中去。

做好明年经济工作，关键就是坚持好“五个必须”。越是形势复杂、挑战严峻，越要发挥党中央集中统一领导的定海神针作用。只有坚持党中央集中统一领导，坚持党中央确定的经济工作大政方针，才能确保我国经济发展沿着正确方向前进；只有从长期大势认识当前形势，坚持从世界看中国、从全局看局部、从未来看当下，才能不断把握规律、增强信心，避免被短期变化牵着鼻子走；只有精准把握宏观调控的度，确保措施精准恰当，把握好力度和节奏，强化政策协同，才能做到既坚定不移推进供给侧结构性改革，又保持经济平稳运行；只有及时回应社会关切，才能引导好具有基础性的社会心理预期变化，及时消除杂音噪声，有效提振市场信心；只有充分调动各方面积极性，才能激发全社会积极性、主动性、创造性，更好攻坚克难。

知之愈明，则行之愈笃；行之愈笃，则知之益明。面对我国经济运行中的风险和困难，面对我国发展外部环境的复杂多变，只要我们坚持“五个必须”，在实践中不断深化规律性认识，坚定必胜信心，增强忧患意识，保持战略定力，注重稳扎稳打，我们就一定能激荡起经济发展新气象，推动经济社会发展取得新成就，赢得中国经济新未来。

(责编：朱江、仝宗莉)