正确认识我国发展的重要战略机遇期

当今世界面临着百年未有之大变局，国内外形势发生深刻复杂变化，我国发展的重要战略机遇期是否还存在？怎么看我国发展的重要战略机遇期？这是做好改革发展各项工作需要回答的重大问题。
中央经济工作会议明确指出，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。这为我们更好推动经济社会发展指明了方向、开阔了视野，为我们坚定不移办好自己的事坚定了信心、把握了主动。
一个国家、一个民族要赢得主动、赢得优势、赢得未来，就必须敏锐发现机遇，紧紧抓住和用好机遇。党的十九大指出，国内外形势正在发生深刻复杂变化，我国发展仍处于重要战略机遇期。这是党中央全面分析形势和任务得出的重要结论。尽管世界大变局充满着风险与挑战，但和平与发展仍然是当今时代主题，我国在解决各种世界性难题中的作用不可替代，经济全球化的历史大势不可逆转，我国在主要科技领域和方向上有着重要一席之地，各国对我国市场等方面的依赖全面上升。正因此，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的基本判断是正确的，时与势在我们一边。
也必须看到，世界变局中危和机同生并存，克服了危即是机，失去了机即是危。要想抓住和用好机遇，就要准备迎接和战胜挑战。我们不能怕危机，要学会在应对危机的过程中创造机遇，化危为机，转危为安。面对深刻复杂变化的国内外形势，以习近平同志为核心的党中央坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，采取正确策略，在驾驭中国号巨轮劈波斩浪、沿着正确方向前行的进程中创造了新机遇，赋予我国发展重要战略机遇以新的内涵。
从经济方面看，加快经济结构优化升级带来新机遇，我们完全可以在全球新一轮科技革命和产业变革浪潮中勇立潮头，构建起面向未来的经济结构；提升科技创新能力带来新机遇，我们完全可以在关键核心技术创新上取得重大突破，为我国经济发展增添新的动能和优势；深化改革开放带来新机遇，我们完全可以把改革之路走得更快、开放之门开得更大，以改革开放新突破带来社会生产力大跃升；加快绿色发展带来新机遇，我们完全可以加大生态文明建设力度，推动我国经济可持续发展；参与全球经济治理体系变革带来新机遇，我们完全可以发挥更大作用，推动建设开放型世界经济，为我国经济发展营造更好的外部环境。
机遇就在我们眼前，稍纵即逝，关键是我们要紧扣重要战略机遇新内涵，坚定不移抓机遇、用机遇。全面用好我国发展的重要战略机遇期，就要坚持辩证思维、化挑战为机遇，变外部压力为加快推动经济高质量发展的动力；保持战略定力、坚定必胜信念，坚持底线思维、做好万全准备，增强忧患意识，牢牢把握战略主动。
“所当乘者势也，不可失者时也”。正确认识、紧紧抓住、全面用好我国发展的重要战略机遇期，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，顺势而为，乘势而上，我们就不仅能推动中国号巨轮行稳致远，更将为中华民族赢得光明未来。
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