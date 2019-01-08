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长江沿线打造高质量发展生力军

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　　央视网消息（新闻联播）：推动长江经济带发展座谈会召开三年来，从巴山蜀水到江南水乡，长江经济带沿线各省市“共抓大保护、不搞大开发”，推动形成绿色生产方式和生活方式，一支引领中国经济高质量发展的生力军正在崛起。

　　新年伊始，湖北宜昌市25个重大项目集中开工，产业转型势头强劲。

　　湖北省宜昌市发展和改革委员会主任 郭康新：总投资达到260个亿。这些项目都是先进制造、现代服务业等新动能项目，对我们今后推动高质量发展将起到极大的支撑作用。

　　长江沿线曾经聚集着全国约46%的化工产能，宜昌就深受“化工围江”困扰。2016年推动长江经济带发展座谈会召开，确立了“生态优先、绿色发展”的理念，长江沿线展开全面转型。

　　2020年底以前，宜昌市长江沿线1公里内的134家化工企业将全部“清零”。

　　在贵州，磷石膏“以渣定产”政策，向威胁长江水质的1.2亿吨磷石膏下达清除令。

　　瓮福化工科技有限公司董事长 张涛：利用多少磷石膏，你在次年就获取多少化肥的生产指标，倒逼企业加大磷石膏综合利用。

　　三年内，贵州计划投资10亿元，将上亿吨磷石膏转化成新型建材和工业制品。

　　目前，长江沿线11省市已经实施一系列保护措施。湖南省用13天时间，爆破了久拖不决的洞庭湖非法矮围；江苏省关停环保不达标、安全隐患大的化工企业；安徽省整治完成长江沿线4700多家“散乱污”企业。

　　安徽省经济和信息化厅总工程师 徐文章：反映了省委省政府壮士断腕淘汰落后产能的勇气和决心，也向全社会发出了生态优先、绿色发展的强烈信号。

　　而与此同时，推动长江沿线高质量发展的新动力正在形成。长江中游城市群、成渝城市群一体化发展水平不断提升，重庆、成都、武汉国家中心城市加快建设。

　　2018年，湖北省拿出绿色发展大方案，重点谋划91个重大绿色发展项目。

　　地处三峡库区的重庆巫山县，这片曾被规划为工业园区的土地，考虑环境影响叫停后，新发展的生态农业和康养产业，已经生机勃勃。

　　重庆巫山巫峡镇白水河村村民 张步岳：都是三块（一斤），今年卖了五、六万块钱。

　　2018年1至9月，长江经济带水质断面优良比例为77.2%，比2015年底提高10.2个百分点。同期，沿江11省市地区生产总值同比增长7.5%,占全国比重达44.1%。

来源：央视网  2019年01月08日09:11
(责编：白宇)

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