多部委划定“防风险”重点 多项金融防风险政策有望加速落地

原标题：金控监管办法、银行资本补充等正在酝酿

多项金融防风险政策有望加速落地

2019年初，多部委继续把金融风险防控作为重点工作之一，或是已经出台具体措施，或是对下一步政策进行规划。根据目前透露出的政策信号，为了防范金融风险，金融控股公司相关监管办法、商业银行补充资本相关政策等均有望在2019年内出台，而资管新规等框架性政策的配套文件也将在年内落地。

业内人士表示，平衡好稳增长、去杠杆和防风险之间的关系是今后一段时间宏观政策最重要的工作。为了守住风险底线，预计2019年包括货币政策在内的各类宏观政策将会更加注重下好“先手棋”，及时预调微调，同时监管层也要合理引导市场预期。

多部委划定“防风险”重点

2018年一年间，多个监管部门把防范金融风险作为工作重中之重，随着各项工作的推进，已暴露的风险正有序处置，各种金融乱象得到有效遏制。2019年，多部委继续把金融风险防控作为重点工作之一，并对具体政策进行了规划。

2019年中国人民银行工作会议指出，切实防范化解重点领域金融风险。继续推动实施防范化解重大风险攻坚战行动方案，稳定宏观杠杆率，推动出台金融控股公司监管办法，加快补齐金融监管短板，有序化解影子银行风险，继续开展互联网金融风险专项整治。充分发挥存款保险作用，做实金融风险监测、评估和处置机制。

全国财政工作会议指出，大幅增加地方政府专项债券，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险。

除了进行相关政策规划，一些部委为防范金融风险已经出台具体措施。银保监会近日发布了《关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见》，要求按照“坚守定位、风险为本、分类施策及新老划断”的原则对异地非持牌机构进行稳妥有序的清理规范，避免银行业金融机构盲目扩张。

此外，财政部也印发了《地方政府债务信息公开办法》，明确了地方政府债务预决算信息公开、地方政府债券信息公开等要求，强化信息公开监督等。

在2018年12月底，国务院金融稳定发展委员会办公室接连召开资本市场改革与发展座谈会，明确下一阶段资本市场改革的思路以及召开会议研究商业银行补充资本有关问题。

多个补短板政策可期

根据目前透露出的政策信号，为了防范金融风险，多个监管补短板政策在2019年将会出台。兴业研究分析师陈昊在接受《经济参考报》记者采访时表示，总体来看，2019年金融监管政策将会回归守正持中，更加强调稳增长与去杠杆、强监管之间的协调。“2018年大的框架性政策已经基本都出了，2019年主要是补齐部分之前没有出完的，同时出台一些之前框架性政策的配套文件。”他说。

根据央行此前的表态，金融控股公司相关监管办法将力争在2019年上半年正式出台。目前，央行正在对五家机构进行模拟监管试点，以优化和完善未来将出台的监管办法，使其更具适用性和操作性。《中国金融稳定报告（2018）报告》指出，为促进金融控股公司健康发展，迫切需要建立相应的监管制度。“对于金控的监管虽然国际上有一些经验，但是和我国的侧重点不太一样，需要我国监管部门探索一条新的路径，未来也可以作为国际范式。”陈昊表示。

另外，作为已经出台的框架性政策配套文件，系统重要性金融机构监管细则和资管新规的配套文件也有望在今年出台。陈昊表示，2018年《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》已经发布，下一步是各细分行业的系统重要性金融机构认定和监管细则，比如系统重要性银行的认定方式和附加监管要求。需要指出的是，虽然规则会出台，但是从发达经济体的经验来看，为了避免金融市场的动荡，附加资本等监管要求往往会设置长达数年的过渡期。陈昊也表示，资管新规的配套文件也将进一步明确标准资产与非标准资产的划分。

另外，商业银行补充资本相关政策将有望近期落地。国务院金融稳定发展委员会办公室2018年底发布公告称，召开专题会议研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。中国民生银行首席研究员温彬表示，此举可优化资本结构，提高资本损失吸收能力，增强风险抵御能力。此外，由于永续债具有可计入权益的特点，可在一定程度上降低银行自身杠杆，对于防范系统性金融风险起到积极作用。

“防风险”要下好先手棋

业内人士表示，在多项政策共同作用下，金融风险已经得到了较好控制，但是守住不发生系统性金融风险底线不可掉以轻心，预计2019年各项宏观政策将会更加注重下好“先手棋”、加强预调微调以及合理引导市场预期。与此同时，各项政策也将着重平衡好稳增长、去杠杆和防风险之间的关系。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，为了有效控制市场波动区间，守住不发生系统性金融风险底线，预计2019年包括货币政策在内的各类宏观政策将会更加注重下好“先手棋”，及时预调微调，强调政策协同。

招商银行首席经济学家丁安华也表示，监管层也要合理引导市场预期，稳定市场风险偏好，有效化解股权质押等风险，防范金融市场异常波动和共振。

丁安华也表示，我国已进入稳定总需求和结构性去杠杆的关键阶段。平衡好稳增长、去杠杆和防风险之间的关系是今后一段时间宏观政策最重要的工作。一方面，应该创新宏观调控方式，更多依靠结构性政策，通过减税降费、放开行业准入门槛、降低交易成本等方式，进一步激发市场主体活力，培育经济内生增长动力，强化稳增长的微观基础；另一方面，注重宏观政策之间的协调配合，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，做好宏观政策对冲，既要避免政策收得过紧掣肘经济增长，也要防止政策过于放松，加剧宏观债务风险。（记者 张莫）

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