原标题：2018年全国共查处涉嫌虚开增值税发票企业108970户

近期，在一次跨部门情报信息交流中，杭州市税务稽查部门收到海关部门的一条移送线索，杭州F公司在申报出口纸制品过程中，将本应归入退税率为零的商品申报为退税率为13%的商品，企图骗取退税款。经稽查人员调查核实发现，该公司确有骗税迹象，涉案出口完税价格超过1000万元，立即将此案移送公安部门，最终该公司被证实骗取国家出口退税款近200万元。

“这是我们税务部门与公安、海关、银行等部门联动打击虚开骗税行为的一个缩影，也是稽查工作面对新问题探索出的行之有效方法。”具有30年工作经历的税务稽查干部傅江平说。

经济观察网获得的数据显示，2018年，全国共查处涉嫌虚开增值税发票企业108970户，定性对外、接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证582.5万份，涉案税额1108.93亿元。查处涉嫌骗取出口退税企业3545户，挽回税款损失147.87亿元。深圳、重庆、青岛等地案发率开始下降，全国已有近620名犯罪嫌疑人慑于打击虚开骗税专项行动高压态势主动投案自首。

智方圆税务师事务所主管合伙人王冬生对记者表示，虚开的专用发票，或者被用来抵扣税款，少缴增值税，或者被用来骗取出口退税，都是性质恶劣的涉税犯罪行为。这种犯罪行为，不但给国家税款造成巨大损失，也破坏公平竞争的税收秩序、外贸秩序、市场秩序，必须严厉打击，也一直是税务机关的打击对象。

严厉打击虚开骗税

税务部门对虚开骗税持续保持高压势态，什么是虚开骗税？

虚开是指虚开增值税发票，骗税是指骗取出口退税。鹏祖税务咨询有限公司执行董事朱鹏祖告诉记者：“利用虚假的出口业务骗取国家对出口的税收返还。出口退税返还的是增值税和消费税。虚开增值税发票没有发生实际业务，以骗取国家税款为目的，却开具了增值税发票。”

“骗取出口退税必须要有虚开发票，从税收的角度来讲会导致国家税款的大量流失，出口退税退的是前面的增值税，但是骗取出口退税因为前面是虚开发票，并未缴税，但是国家退税了，造成了国家税款的流失。大量的没有真实交易为基础的发票进入市场，影响正常的征管秩序和公平的税收体制。”王冬生对记者表示。

按照2002年9月9日通过的《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和刑法第205条，骗取出口退税、虚开增值税专用发票数额巨大或者有其他特别严重情节的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

据记者了解，2018年以来，深圳、上海、沈阳等地开展“鹰击1号”集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人50名，捣毁虚开发票窝点32个；税务总局驻广州特派办会同相关部门有效查处“1.19”系列虚开骗税案件，实现源头虚开、下游骗税和地下钱庄洗钱全链条打击，抓获犯罪嫌疑人34名，涉案金额17亿元。

2018年10月，历经半年侦破的“海啸1号”专案在深圳市收网。该案成为深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件，共查处企业658户，涉案虚开金额超过500亿元，抓获犯罪嫌疑人64名。

一年来，税务部门持续开展打击虚开骗税违法犯罪活动，特别是2018年8月下旬以来，税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行等四部委共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，有效整顿和规范税收秩序，营造公平有序的税收营商环境。

新型稽查体系

王冬生认为，稽查局作为税务局查处涉税违法犯罪的专职机构，在打击虚开发票的过程中，一直发挥着中流砥柱的作用，尽管虚开发票的线索，可能是征收或管理部门发现，但是从线索到查清事实，有一段艰苦漫长的距离，需要做大量艰苦细致的内查外调工作，都得稽查局完成。

税务稽查局在2018年税务部门机构改革的基础上也进行了自身的改革。

税务总局稽查局局长郭晓林介绍，稽查机构改革的一个显著特点就是建立以跨区域稽查机构为主的稽查体系。

“2018年税务机构改革，各地在撤销县级税务稽查局基础上，设立729个跨区稽查局。”郭晓林介绍，省际间风险提醒、情报推送、风险调查等工作有序开展，跨区域风险管理协作机制逐步完善，千户集团风险管理闭环不断优化，增值税发票风险快速反应机制运转良好。

据记者了解，税务稽查部门在此次机构构建中实施跨区域稽查机构设置，打破现有的行政区划，将稽查机构适当向上提升，破除现有的利益藩篱，保证执法的独立公正，实现机构扁平化、资源集约化、职责清晰化、运行高效化的目标。

另外税务稽查部门还加强与公安、海关、人民银行、检察院、法院等部门的联系协作，在案件查办、资金查询、信息互通、工作互助等方面争取更多支持，形成打击涉税违法犯罪的合力，优化税收工作外部环境。

(责编：杨曦、赵爽)