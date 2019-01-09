原标题：长油重返A股 谁是最大赢家

没有此前股民预想的多个涨停板，作为A股“退市后重新上市第一股”ST长油还在制造着中国股市的新纪录，只不过是个反面纪录。ST长油重新上市首日开盘即大跌34.8%，两次被停盘，最终以收跌23.20%结束了首个交易日。而ST长油在1月8日的表现，也许代表着恢复上市“暴利”时代的终结。

恢复上市 首日开盘大跌

ST长油1月8日重新登陆上交所，成为A股历史上第一只退市后重新上市的股票，首日开盘参考价为4.31 元/股。

早盘ST长油开盘价为2.81元/股，下跌34.8％，随后跌幅缩至28.31％，股价报3.09元/股。根据上交所规定，股票由于较开盘时涨幅超10%，于9点31分进入临时停牌状态。

ST长油盘中临时停牌后于10:01恢复交易，2分钟后，因盘中交易价格较开盘价首次上涨超20％，该股再度被临时停牌，停牌前跌21.81％，报3.37元/股。

第二次停牌时间持续到14时57分。最终，ST长油以下跌23.20%，收报3.31元/股，结束了重新上市首日交易。当日交易总额达到5.71亿元，换手率9.5%。

1月8日下午盘中，上海证券交易所通过官方微博发布了一则《关于ST长油重新上市首日交易情况的说明》。上交所提醒广大投资者，ST长油的涨跌限制将在1月9日起恢复为5％，请广大投资者注意操作风险，审慎决策理性投资。

徐翔“抄底” 机构获利更大

市场关注ST长油，除了其是退市后上市的第一股，也因为“私募一哥”徐翔在其退市整理期大举购入这一举动。

根据ST长油此前在2014年发布的半年报资料显示，徐翔妻子应莹、徐翔母亲郑素贞、徐翔本人和徐翔父亲徐柏良四人均跻身前十大流通股东名单，总计2200万股。根据公开的资料推算，徐翔家族是于该股票2014年6月长油退市整理期中突击购入的。2018年11月，应莹曾对媒体称，2200万股的持股数量没有变化，买入成本在1元以下。按照该股退市整理期的0.82元/股的均价计算，截至8日收盘，这一购入已经让徐翔家族浮盈超5000万元。但是，目前徐翔因违法入狱，其股权和房产均已被法院查封和冻结。

ST长油重新上市，受益最大的可能不是徐翔等“牛散”，而是破产重整时通过债转股成为股东的多家银行等金融机构。

事实上，因连续四年亏损，2014年6月5日，ST长油从A股退市。退市前一个交易日，股价定格在0.83元。而2015年4月20日，其在老三板恢复转让后，长油连续27个涨停。此后，长油股价连续上涨，至2017年2月27日宣布再次停牌前，创出4.31元/股的新高，与退市时相比暴涨419.28％。

这意味着，在不考虑首日涨跌的情况下，在长油退市前潜伏的投资者已经有一定的收益。

目前，由于经历了重整，长油的前十大股东中，除大股东中国外运长航集团有限公司，其余均为金融机构，建设银行、中国银行、工商银行、中信银行、平安银行等大型银行的分行均位列十大股东名单。

首日不涨 暴利时代或终结

过去几年，多只股票恢复上市首日涨幅翻倍甚至几倍。2015年8月12日恢复上市的协鑫集成大涨986％。这也是股吧中多名网友预测ST长油首日开盘后会有几个涨停板，又打算排队购入的原因。

但2018年以来，恢复上市的重药控股、攀钢钒钛上市首日表现都不再强势，或因为A股股民也在回归理性。2018年8月24日，当年首只暂停上市后恢复上市的股票攀钢钒钛当日上涨25.08％。2017年12月25日因换股吸收合并的招商公路复牌首日，更是以下跌9.78％收盘。

实际上，在ST长油即将恢复交易前，已有业内人士分析指出，ST长油返A首日恐难遭遇爆炒。基于重新上市预期，ST长油在老三板已经历过一轮大涨行情，在此背景下，加之行业估值以及目前的市场环境，重新上市首日，ST长油遭遇爆炒并不容易。

而在恢复上市前，ST长油称，公司认为目前资本结构明显改善，资产质量明显提高，业已回归健康盈利可持续发展的轨道，有信心、有能力实现上述盈利预测。

如今ST长油归来，虽然其业绩预期保持稳定，但是资金炒作却明显谨慎。如果按照ST长油的方案，不出意外其将持续盈利，进而将实现“摘帽”。但是，坐拥退市后再上市第一股的概念，资金却理性对待，分析人士表示，这也是A股市场的一大进步，这是市场化的进步。

文/本报记者 张鑫 统筹编辑/余美英

(责编：仝宗莉、赵爽)