原标题：每年数百万吨废旧铅蓄电池流入“地下产业链”

大量含铅废酸就地倾倒，拆解工人缺少基本防护；城乡接合部筑土炉冶炼，停工1年仍气味刺鼻……江苏淮安近日查处的一处非法铅冶炼点，4名嫌疑人一年半非法获利超过1000万元，当地恢复生态至少需要2000万元。

我国是世界最大的铅蓄电池生产国和消费国，铅蓄电池产量占世界总产量的比重超过40%。行业公认，铅蓄电池生产过程中造成的环境污染隐患可防可治可控，而非法回收处置环节的污染形势十分严重。

受利益驱动，加之回收体系不完善等因素影响，近年来废旧铅蓄电池非法回收、暴力拆解、土法冶炼案件屡打不绝，污染触目惊心。业内权威人士表示，每年我国至少超过60%的废旧铅蓄电池流入非正规渠道，数十万吨含铅废酸被直接倾倒，废旧铅蓄电池回收处置体系亟待完善。

非法回收处置屡打不绝 污染触目惊心

从江苏淮安市中心城区驾车，行驶约半小时，来到淮阴区袁集乡，拐进一条偏僻无名的乡间道路，再行驶约十分钟，越过盐河，在一片荒芜的堤岸边，一座破旧不堪、四面漏风的工厂就矗立在这里，周围无人家，无田地。

这是淮安市查处的一处非法铅冶炼点。虽然停工已一年，但厂区空气中的味道依然刺鼻，地面上散堆着一些黑色乳胶状物。这个非法冶炼点由一个大厂房和几间工人宿舍组成，紧邻盐河。盐河是淮安境内重要河流，河流穿城而过。厂房内，两个土炉已被拆除，留下两个大坑和一堆防火砖。四周窗户上还依然挂着黑色的帘子。

据淮安市清江浦区检察机关办案人员介绍，这是非法冶炼中犯罪嫌疑人挂的，目的是为了防止外人看见里面的生产状况。经环保部门调查，这一片土地和水都已被严重污染，污染物主要是重金属和酸。

这一非法铅冶炼点于2016年3月设立，2017年9月被查。4名主要犯罪嫌疑人共投入130万元，雇佣30余人，先后设立7个隐蔽拆解点，在不同乡镇回收、拆解、冶炼废旧铅蓄电池。

2016年发布的《国家危险废物名录》规定，除铅蓄电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥外，铅蓄电池回收过程产生的废渣、含重金属污泥，经拆散、破碎、杂碎后分类收集的铅蓄电池也属于危险废物。

据检察机关提供的数据，其间有账可查的记录显示，嫌疑人共非法拆解废旧铅蓄电池15000余吨。初步调查显示，嫌疑人获利1000万余元，但经南京大学环境规划研究所评估，涉案几个区域生态环境的修复费用至少需要2000万元。

目前，淮安当地正计划通过公益诉讼、财政拨付环保基金等多种手段筹措资金，对受污染的土壤等进行生态修复。

超六成流入非正规渠道 一些企业暗中大量采购

在查办这一案件的同时，淮安市还查处了另一起非法回收、处置废旧铅蓄电池案件，非法收购的废旧铅蓄电池达14000余吨。记者在中国裁判文书网中以“铅、电池、拆解、污染”为关键词搜索刑事案件时发现，2014年以来，查办的类似案件有121起，主要分布于山东、河南、浙江、河北等地。

“我国正进入一个电池报废高峰期，年铅蓄电池理论报废量超过600万吨。”中国有色金属工业协会铅锌分会副理事长马永刚说，保守估算，超过60%的废旧铅蓄电池流入非正规渠道。

中国物资再生协会秘书长高延莉告诉记者，通过正规渠道回收的比例不到30%，大部分废旧铅蓄电池流入非正规渠道。另有业内人士认为这一比例高达80%。

山西省公安厅2018年初查处的一处非法冶炼废旧铅蓄电池窝点，涉及跨省转运废旧铅蓄电池。两名犯罪嫌疑人从河北等地收集废旧铅蓄电池，转运到大同市天镇县夏家沟村一养殖场内，非法拆解、熔炼废旧铅蓄电池，并在夏家沟村随意排放污染物。

业内人士表示，铅蓄电池平均使用寿命为2年左右，电池由74%的铅及其化合物、20%的硫酸、6%的塑料构成，具有较高的资源回收利用价值。据透露，大部分非法冶炼的再生铅最终回到了铅蓄电池生产企业，一些铅蓄电池企业为降成本，暗中大量采购非法再生铅。

工信部赛迪研究院、京津冀蓄电池环保产业联盟等机构此前一项联合调研显示：京津冀地区废旧铅蓄电池回收80%掌握在非法社会源渠道，正规电池生产企业回收量非常小，且正规再生铅企业80%的原料来自非法社会源渠道。

受非法企业挤压 正规企业“吃不饱”

大量废旧铅蓄电池流入非正规渠道的同时，正规处理企业陷入“吃不饱”的困境。数据显示，早在2015年底时，我国废旧铅蓄电池处理能力就已达720万吨，但再生铅实际产量只有178万吨。

记者调查发现，至少有以下三方面原因：一是非法回收处置暴利惊人，挤压正规企业生存空间。“巨大的利润空间是废旧铅蓄电池非法回收、拆解、冶炼屡打不绝的主要因素。”马永刚说，正规拆解企业是在全封闭环境下，运用自动化机械设备，对废旧铅蓄电池进行破碎、分选、转化，前期投入巨大，5万吨再生铅产能需投资2亿元以上。此外，每吨再生铅纳税2000多元，环保成本也近千元。相比之下，非法企业不纳税、不需要环保投入、不顾及工人安全。

目前，废旧铅蓄电池回收价格约为9000元/吨，冶炼出售的铅锭价格超过18000元/吨。废旧铅蓄电池中，铅、塑料均可回收。在不考虑回收、拆解等成本投入，以及回收塑料收入等情况下，每出售一吨铅锭的利润超过2000元。

因非法回收、拆解、冶炼暴利惊人，非法企业不断挤压正规企业的生存空间，破坏市场秩序。马永刚说，因成本低，非法企业往往在回收电池时抬高价格，出售铅锭时压低价格，使正规企业两头受挤压。

二是废旧铅蓄电池回收准入门槛高，处置企业布局不合理。废铅蓄电池属于危险废物，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条规定“禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置、利用的经营活动”。然而，普通废品回收站并没有回收铅蓄电池的资质，许多企业难以达到危险废物综合经营许可证申请门槛，造成无法规范收集。同时，废旧铅蓄电池处理企业区域布局不尽合理。高延莉表示，目前全国具备资质的废旧铅蓄电池处置企业较少，主要集中在河南、安徽、广东、山东等地，内蒙古、新疆等地没有1家具备资质的这类企业。

三是缺乏配套政策支持，正规回收处置体系待完善。2018年全国两会期间，全国人大代表、天能集团董事长张天任曾指出，目前我国还未建立起废旧铅蓄电池规范化回收体系。

张天任表示，在法规政策上，目前仅依据《危险废物经营许可证管理办法》对废旧铅蓄电池进行不同环境风险的管理，尚无仓储、回收、运输标准、车载路线控制等一系列细则；在落实生产者责任延伸制上，也没有明确的、可操作的具体举措，难以起到防治污染的实际成效；在税收上，存在合法正规的回收企业税收不合理、税收过高、退税政策弱化等问题，使合法正规回收处理企业成本进一步增加。

多管齐下 不再让废旧铅蓄电池去向成谜

业内人士介绍，2011年至2014年，我国曾开展“肃铅”环保风暴，再生铅企业数量多、规模小、产业集中度低的现象得到改善。近年来，随着铅价上涨，非法再生铅小企业、小作坊又有反弹，且“地下生产”更加隐蔽。

马永刚告诉记者，为逃避监管，这些企业大多藏身城乡接合部，有的还办起“厂中厂”，即以正规工厂作掩护，暗地里搞非法铅冶炼；有的甚至把小炉子安装在汽车上，采取“游击”生产方式，流动冶炼，经常更换冶炼地点。

针对废旧铅蓄电池回收利用中存在的问题，马永刚、高延莉等认为，应加快构建规划有效的废旧铅蓄电池回收体系，完善废旧铅蓄电池仓储、回收、运输等细则，建立可追溯的管理制度；加大对再生铅行业的环保督察力度，对非法再生铅企业予以严厉打击、整治；再生铅利用企业需按照《危险废物转移联单》规定，验收含酸液的废旧铅蓄电池，禁止购买和利用非法回收的废旧铅蓄电池。

“对所有的铅蓄电池进行编码，追踪产品流向，尽最大可能保证产品回收。”高延莉说，比如对于报废汽车行业，每进来一辆报废车就经过扫描，自动生产一个电池的编号，并监控电池流向，是否卖出、卖给谁，都可以做到有账可查。

张天任建议，有关部门尽快出台生产者责任延伸制度推行方案的实施细则，允许生产企业依托下属网点高效开展废旧铅蓄电池回收业务，建立全国性的回收系统管理平台。同时，严打铅蓄电池非法产业链上的回收处置行为，从源头上确保合法正规的回收处置企业走上良性发展轨道。业内人士还建议，降低废旧铅蓄电池回收利用行业税负，提升正规企业市场竞争力。

(责编：仝宗莉、杨曦)