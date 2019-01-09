预付卡亟待加大监管力度

预付卡是非金融机构开展的涉金融业务，预付卡业务的本意是便捷支付。据报道，健身房、美发店、洗车店、蛋糕店等，为了“锁定”客户，声称“办卡”可以享受充值返现等折扣。不过，之后出现的“店铺关门”“商家跑路”让消费者手里的卡片作废。
有网民认为，目前大量的单用途预付卡处于“无备案、无存管、无监管”的“三无状态”，亟须对发售预付卡的商家设置一定的资格准入门槛，并建章立制，以便于加强监管。
发售预付卡企业卷款跑路已成为管理部门工作中的难点和痛点。不少网民指出，少数不法商家将发行预付卡作为无息融资手段，利用满额返利、超低折扣等营销方式，在短期内大量发卡，获得巨额资金后，用于开设分店或其他风险投资，一旦资金链断裂，就关店大吉甚至卷款逃跑，类似行为极易引发风险，触及变相融资、非法集资的法律红线，消费者的预付资金无安全保障。
网民“刘俊海”认为，“预付卡监管难点在于发卡企业发了多少卡，向谁发了卡，监管者是不知道的，既然不知道，就无法监管。信息不对称是监管最大难点。出台政策的部门，没有实际的执法能力，有执法能力的，又不管理这一块。”
网民“邓建鹏”也认为，监管部门的介入非常有限，而消费者、小商户又无处不在，亟待采取相关措施完善监管。
网民“尹邦奇”认为，在“互联网+”的商业背景下，有关部门的监管模式也要有互联网思维。相关部门应该加强技术手段，建立预付卡信息系统，运用大数据监管商业预付卡，以便随时监控和管理。
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