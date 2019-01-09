发改委回应"土库曼斯坦减少天然气"供应：夸大炒作推高价格

中新社北京1月8日电(记者 周锐)针对市场关于“土库曼斯坦康采恩减少天然气供应量约3500万立方米/日，后续液化天然气价格或将上涨”的传言，中国国家发改委相关负责人8日晚回应说，该传言并不准确，有夸大炒作之嫌。
上述负责人表示，2018年进入供暖季后，中国天然气供应保障各项工作总体平稳有序。供暖季天然气消费量起点较高，11月15日北方地区全面进入供暖季以来一直保持在每天8.3亿立方米以上，11月21日即达到8.64亿立方米，突破去年冬季8.62亿立方米的最高值，截至目前，日供气量超过10亿立方米的天数已达12天，最高时曾连续2天达到10.37亿立方米。
该负责人指出，期间，土库曼斯坦康采恩供气曾出现过短时间波动，包括这次，出现波动会对天然气供应运行产生影响，但因为每次时间不长、规模不大，因此影响有限，“据我们从中石油了解到，8日下午土库曼斯坦康采恩供气已逐步向计划值恢复”。
该负责人强调，目前，三大石油公司地下储气库、LNG储罐可采气量90亿立方米左右，且有大量LNG资源正陆续到港，有较为充足的资源调控余地，有准备有能力保障后续天然气稳定供应。
这位负责人强调，对于市场上恶意炒作推动LNG价格上涨行为，国家发改委将积极配合市场监管部门加大价格检查和巡查力度，依法严厉查处哄抬价格、串通涨价等违法违规行为，切实维护天然气市场正常秩序。(完)
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