原标题：13部门联合整治“保健”市场乱象

原标题：13部门联合整治“保健”市场乱象

本报讯（记者 陈雪柠）昨天，国家市场监管总局等13个部门召开联合部署整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议。国家市场监管总局局长张茅在会上表示，禁止各地市场监管部门对保健品进行评比、评优等活动，违者坚决依法追责。

张茅表示，“保健”市场乱象严重危害民生，严重影响经济高质量发展，严重破坏社会和谐稳定。社会舆论对此反映强烈，人民群众迫切要求予以整治。此次多部门联合开展“百日行动”，就是要把整治“保健”市场乱象作为关系群众健康安全的重大民生问题、维护市场秩序的重要经济问题来严肃处理。各级市场监管、药监部门将加强案件查办，曝光一批重大典型案例，形成震慑；强化完善食品药品市场监管，推动食品安全源头治理，综合运用现场检查、监督抽验、监测评价等手段，排查化解风险；建立健全长效监管机制，促进相关行业持续健康发展。

参加“百日行动”的13个部门还包括工信部、民政部、农业农村部、商务部、卫健委、文化和旅游部、公安部、住建部等。工信部门表示，建立健全24小时机制，及时处置网络违法活动，严查利用骚扰电话进行保健品推销。民政部门将重点对养老服务场所和设施进行排查，严禁假借养老服务场所进行保健品推销。商务部门将严格直销行业市场准入，整治直销市场秩序。旅游部门将重点查处利用低价旅游推销保健品的行为。卫生部门将严厉查处各种假借健康讲座进行免费体检、以中医预防保健名义进行非法诊疗、无证行医等行为。

据悉，本次“百日行动”从1月8日开始，为期100天。市场监管总局等13个部门将在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。

天津发布有奖举报通告

已对51家保健品经营单位立案查处

据新华社天津1月8日电（记者 宋瑞）8日，天津发布了有奖举报通告，举报保健品违法行为最高奖励人民币两万元。持续开展打击清理整顿保健品乱象专项整治行动以来，天津已对涉嫌会销及虚假宣传的51家保健品经营单位立案查处。

为进一步规范保健品市场经营秩序，治理保健品乱象，维护消费者合法权益，天津市自今年1月2日至3月31日在全市开展打击清理整顿保健品乱象专项整治行动。

此次发布的《集中打击清理整顿保健品乱象专项整治行动期间有奖举报通告》，明确了奖励范围、标准和奖励领取程序。同时，天津市还发布了《关于开展集中打击清理整顿保健品乱象专项整治线索大起底工作的紧急通知》，在全市全面开展保健品乱象整治大起底工作,加大保健品乱象排查力度。

(责编：赵爽、仝宗莉)