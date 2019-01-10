年内全面取消企业银行账户许可 企业开户有望缩至2日内

新华社北京1月9日电（记者吴雨）中国人民银行副行长范一飞9日表示，2019年将全面取消企业银行账户许可，年初先行推广至江苏、浙江两省，其余地区可根据相关工作准备情况分批实施。
银行账户是企业开展经营活动、获取各项金融服务的重要前提。截至2018年9月底，我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户，占全部单位银行结算账户总量的92%。
范一飞在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，取消企业银行账户许可，提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。自2018年6月11日起，人民银行在江苏泰州、浙江台州试点取消企业银行账户开户许可。目前，试点工作总体平稳，社会反响良好。
据介绍，截至2018年12月末，试点地区商业银行共为企业新开立基本存款账户4.56万户，其中小微企业2.64万户、个体工商户1.92万户，企业开户在1个至2个工作日内完成。
范一飞表示，下一步，人民银行将积极支持商业银行开展有利于服务小微企业、民营企业的账户创新业务，并会同相关部门推动建立涉企信息共享机制，提升银行识别客户身份能力和效率。同时，明确并压实商业银行账户管理责任，结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动，开展企业账户业务专项执法检查，惩处并纠正商业银行账户和支付结算违规行为。
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