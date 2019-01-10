原标题：积极应对“灰犀牛”扰动全球经济

2017年开始的全球经济同步复苏荣景在2019年难以复制，2018年影响各国经济政策和全球经济走势的风险点相继暴露。展望2019年，似难飞出更多“黑天鹅”，而一些隐患未消有可能继续发酵扰动全球经济走势，仍需警惕各种“灰犀牛”对全球经济可能产生的扰动。

从全球范围看，贸易摩擦始终是影响全球经济的一片阴云，负面影响将持续在2019年显现。世界银行在2019年1月8日发布的半年度报告中预计2019年和2020年的全球经济增长为2.9%和2.8%，均比2018年6月的预期下调一个百分点。世行指出，贸易和投资放缓以及部分新兴市场汇率承压是其下调经济预期的主因。由于贸易摩擦因素的影响，全球贸易量将出现萎缩，世行已经把2018年、2019年和2020年的贸易预期均下调了约0.5个百分点。

美联储收紧货币政策的步伐将对美国经济和全球经济产生较大影响。无论是市场担心的“鹰”还是欢迎的“鸽”，对经济的影响都有待进一步观察。如果美联储为取悦市场倾向“鸽派”，则有可能错失货币政策调节机会，并减少经济下行时货币政策的调整空间。反之，按经济数据和货币正常化目标上调利率，维持缩表频率，则可能对新兴市场造成一定压力，对于习惯了宽松货币环境，十年长牛的美国股市也非利好。此外，美联储货币政策反应在汇率的变化上则对各国的对外贸易产生一定的影响。

在欧洲，英国“脱欧”不仅搅扰着英国的政府和社会，对于欧盟而言，也是一个不确定因素。一方面，各大机构都预计无论何种形式的脱欧，都可能对英国和欧盟经济造成不利影响。另一方面，英国“脱欧”亦可能警示欧洲其他一些国家。2018年，意大利与欧盟预算案之争有惊无险，但法国“黄马甲”运动不但对法国经济改革形成阻力，还蔓延到欧洲其他国家，对经济的影响或许在2019年有所体现。

新兴经济体在下调经济预期的情况下，仍能够维持好于发达经济体的表现，但是需要注意的是一些经济脆弱的国家，一方面承受着地缘政治的压力，另一方面，一些国家经济结构单一，问题长期积累得不到解决，结构改革推动不力，而面对市场动荡时，可能被迫采取不利于经济增长的政策措施以应对资本外流压力，这使得经济复苏雪上加霜。

全球债务问题则是另一头时隐时现的“灰犀牛”。据国际货币基金组织统计，全球债务水平迭创新高，在过去十年间增加了50%，全球债务占GDP的比重已经高达320%，使得金融体系面临的风险有所增加。由于全球经济进入“新常态”，依靠强劲增长来降低债务水平的美好愿望实现起来难度较大。从长期来看，债务问题得不到很好解决，对于全球经济始终是一个重大隐患。

面对种种不确定性，美国和中国的经济将是2019年全球经济维持增长的重要支撑。迄今为止，美国经济指标较为乐观，而中国经济正利用政策组合拳促进经济增长。无疑，这些利好因素为各国调整政策提供了空间。

(责编：朱江、赵爽)