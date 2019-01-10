原标题：促消费还需配套政策助力护航

据媒体报道，国家发改委副主任宁吉喆8日表示，将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，完善住房租赁、家政服务、养老、托幼的配套政策，挖掘农村网购和乡村旅游消费潜力，破除文化、体育等社会领域投资准入的体制机制障碍。

有网民表示，消费既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。近年来，我国在扩大消费规模、提高消费水平、改善消费结构等方面取得了显著成绩。为了让老百姓能够更好地“买买买”，还需要完善配套政策，让钱包真正鼓起来。

网民“赵萍”认为，我国经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战。促消费是稳增长的重要环节。最近一段时间，无论是减税降费、发放个税“红包”，或是接连出台促进消费的政策，都实实在在地提升了消费能力、优化了消费环境，有利于进一步激发居民消费潜力。

网民“钟河”表示，看到消费平稳增长的同时，也应该看到，制约消费扩大和升级的体制机制障碍仍然突出，质量和标准体系仍滞后于消费提质扩容需要，消费市场环境还有待进一步优化。要持续扩大消费，必须着力破除这些瓶颈制约。

网民“陶阳”建议，有的买还不够，花钱更要有好的消费体验，消费环境全面改善必不可少。为提升消费体验，还需强化产品和服务标准体系建设，健全消费后评价制度，加强消费领域信用体系建设以及健全消费者维权机制。

网民“英领”指出，为了让广大消费者能够更好地“买买买”，要持续深化收入分配制度改革，增加低收入群体的收入，扩大中等收入群体，增强居民的消费能力，切实提升人民群众获得感。

（记者 李奕蕾 整理）

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