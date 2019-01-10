原标题：国务院常务会议部署再推一批普惠性减税措施

小微企业三年内预计减负6000亿

国务院总理李克强1月9日主持召开国务院常务会议，决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施；部署加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大；听取保障农民工工资支付情况汇报，部署做好治欠保支工作。

会议指出，贯彻中央经济工作会议精神，保持今年经济运行在合理区间，努力实现一季度平稳开局十分重要。必须多管齐下。发展好小微企业关系经济平稳运行和就业稳定。会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施。一是大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%。调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业。二是对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额3万元提高到10万元。三是允许各省(区、市)政府对增值税小规模纳税人，在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。四是扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。五是为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。上述减税政策可追溯至今年1月1日，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。

中国企业联合会研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，当前国际国内经济承压，企业经营面临一定困难，小微企业尤其明显。各级政府持续出台相关政策举措，力图减轻小微企业发展压力，包括结构性减税、增加小微企业融资供给，取得了一些实效。但与小微企业面临的巨大压力相比，既有惠企政策力度仍显不够，小微企业期盼能够有更大力度的普惠性减税举措，进一步降低企业负担。 “这次国常会决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，大幅扩大小微企业税收优惠范围，提高减税力度，更多让利于小微企业，以放水养鱼。而且，考虑到地区性经济发展水平与财政支付能力差异，在给予地方政府降税减费政策灵活空间的同时，提出以财政转移支付弥补地方财力缺口。可以真正让小微企业享有降税减费政策红利，切实增强小微企业发展活力。”

中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇也对《经济参考报》记者表示，企业所得税、增值税以及其他税种综合减税，减税力度较大，可以更好地促进小微企业和民营企业的发展。本次减税配套措施也较得当，减税可能导致地方财力不足，中央通过增加转移支付予以弥补，可以让减税措施更容易落地。小微企业本身税收总额不高，未来三年每年2000亿元的减税规模还是比较可观的。

(责编：杨曦、赵爽)