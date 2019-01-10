海口暂停企业购房 专家预计多城或跟进

本报记者 杜雨萌
今年以来，虽然已有部分城市对楼市调控政策进行适度松绑，但海口市却“不松反紧”。近日，海口市政府印发通知称，暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅，并重申严格落实此前政策，2018年4月22日20时后户籍迁入海南省的居民家庭只能购买1套商品住宅（引进人才落户购房除外）。
“从此次海口市出台的房地产调控政策背景看，不排除是受近期全国部分城市调控政策略有放松，从而使得海南省和海口市房地产市场出现了一些躁动。”昨日，易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，此次海口市出台的房地产调控政策，可以说是比较严厉的，尤其是在企业购房方面。事实上，在2018年海南省落实全国最严厉的“全域限购”政策后，企业购房可以说是一个很大的政策漏洞，过去针对企业购房只有限售一说，并没有限购一说。所以，此次政策的落地，除了进一步落实2018年的调控精神外，也是对前期政策漏洞进行填补。
严跃进认为，此次针对企业购房方面的政策收紧有信号意义，预计后续全国很多城市有望继续跟进。尽管未来各地楼市调控以因城施策为主，但在企业购房方面，或呈现持续收紧态势。
据国家统计局数据显示，2018年11月份，海口市新房房价环比上涨0.3%，同比上涨23%；二手房房价环比下跌0.1%，环比连续3个月下跌，同比上涨11.8%。
中原地产首席分析师张大伟对《证券日报》记者表示，从数据上看，在严格的调控政策影响下，虽然海口市房地产市场于去年4月份开始进入全面萧条期，但新房、二手房房价同比涨幅依然明显。此次政策再次加码，尤其是暂停企业购买住宅，有利于进一步堵住投资者绕道限购的可能性。
值得关注的是，海口市还针对限价等政策发布了持续调控内容。要求商品住宅项目按照一房一价从严管理，不得擅自上调；商品住宅价格经物价部门备案后6个月内不得擅自调高备案价格；房地产开发企业需要调整备案价格的，应在到期前20个工作日到物价部门重新申报；6个月之内，监管部门发现价格存在异常的，指导企业重新调整备案价格。未办理价格备案的，依照相关规定不予核发商品房预售许可证。
“此次海口市升级房地产调控政策，或代表全海南省包括三亚等城市也有继续加码调控的可能性。”张大伟如是说。
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