天然气供应有保障 价格将趋稳

本报见习记者 刘伟杰
国家发改委有关负责人8日说，8日下午土库曼斯坦康采恩供气已逐步向计划值恢复。有关“1月8日，土库曼斯坦康采恩减少天然气供应量约3500万立方米/日，后续液化天然气价格或将上涨”的传言并不准确，有夸大炒作之嫌。
这位负责人指出，进入供暖季以来，土库曼斯坦康采恩供气曾出现过短时间波动，包括这次，出现波动会对天然气供应运行产生影响，但因为每次时间不长、规模不大，因此影响有限。
中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，土库曼斯坦方面供气出现短时间波动不会影响LNG整体价格，今年LNG价格预计会有一定波动，但整体趋稳。
如是金融研究院高级研究员葛寿净昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，当前受供暖需求增加，目前中国LNG市场均价达到5300元/吨，但未来受其他供给渠道补充供气利好，价格有望回落。
上述负责人还表示，目前三大石油公司地下储气库、LNG储罐可采气量90亿立方米左右，且有大量LNG资源正陆续到港，有较为充足的资源调控余地，有准备有能力保障后续天然气稳定供应。
刘英指出，中国LNG来源丰富，国产气储量丰富，也与多个能源输出国有密切合作，当前国内外LNG产能都处于大幅扩张态势，供给充裕。值得关注的是，中俄合作投资的亚马尔液化天然气项目，是全球在北极地区开展的最大型液化天然气工程，今年有望为中国供应400万吨液化天然气，相当于60亿立方米。未来，随着中美贸易谈判缓和，必然会在能源方面开展合作，包括美方输出天然气等。
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