稳消费新政将出 专家建议提高居民收入

本报见习记者 刘伟杰
日前，国家发改委副主任宁吉喆表示，国家发改委将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，同时官方将适应居民消费升级的大趋势，使消费进一步发挥对经济发展的基础性作用。
对此，中国人民大学副校长刘元春昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，消费是中国经济稳定的核心基础，在GDP占比非常大，对GDP增长贡献率已超过70%，因此稳消费是稳增长的重要基础。稳消费的首要前提是稳收入，在目前经济下行压力增大情况下，稳收入的重要前提在于提高居民的转移支付。可向特殊人群发放消费券，提升其可支配收入，同时进一步实施减税降费举措。此外，以往稳投资政策出台很多，但从边际角度而言，稳消费推动经济增长的政策意义比稳投资更重要。
如是金融研究院高级研究员葛寿净昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，随着未来人口结构的调整，老龄化程度加深，扩大内需是重中之重。消费最重要看两点：一是消费能力，二是消费意愿。消费能力涉及可支配收入，需要完善收入分配；消费意愿涉及消费刺激，首先要完善保障体系。
宁吉喆还指出，从具体的举措来看，将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，完善住房租赁、家政服务、养老、托幼的配套政策，挖掘农村网购和乡村旅游消费潜力，破除文化、体育等社会领域投资准入的体制机制障碍。
葛寿净表示，目前普通中产阶层被房产贷款挤压过于严重，需要进行适当政策调整，降税、补贴都是好办法。另外，要引入更多优质的消费产品，比如首届进口博览会就是好举措。同时，在一些公共服务上进行大力度改革，也要在养老和结构性改革上要多做文章。
宁吉喆强调，中国有近14亿人口，中等收入群体超过4亿，要持续深化收入分配制度改革，增加低收入群体收入，扩大中等收入群体，增强居民的消费能力。
刘元春认为，居住类消费是服务型消费中的重要内容，居住类消费主要启动是在中下收入层，因此要在廉住房和租赁房等方面给予一系列促进政策，这也是促进投资和消费的一箭双雕举措。
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