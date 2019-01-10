原标题：国务院：深化多层次资本市场改革 支持小微企业开展股权、债券融资

据中国政府网消息 国务院总理李克强11月9日主持召开国务院常务会议，要求加大金融支持缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵；决定开展专项行动，解决拖欠民营企业账款问题；部署有效发挥政府性融资担保作用支持小微企业和“三农”发展。

会议指出，为民营企业、小微企业解困，是更大激发市场活力、更多增加就业的重要举措。按照党中央、国务院部署，各地区、各部门多措并举缓解小微企业融资难题，取得一定进展，但民营企业特别是小微企业融资难融资贵问题依然突出。下一步，要加大对民营企业、小微企业支持力度，切实做到国有企业、民营企业等各类所有制企业一视同仁。一要拓宽融资渠道。将中期借贷便利合格担保品范围，从单户授信500万元及以下小微企业贷款扩至1000万元。从大型企业授信规模中拿出一部分，用于增加小微企业贷款。创新融资工具，深化多层次资本市场改革，支持更多小微企业开展股权、债券融资。二要激发金融机构内生动力，解决不愿贷、不敢贷问题。明确授信尽职免责认定标准，引导金融机构适当下放授信审批权限，将小微企业贷款业务与内部考核、薪酬等挂钩。对小微企业贷款基数大、占比高的金融机构，给予监管正向激励。三要力争主要商业银行四季度新发放小微企业贷款平均利率比一季度下降1个百分点。整治不合理抽贷断贷，清理融资不必要环节和附加费用，严肃查处存贷挂钩等行为。同时采取措施做好信贷风险防范。

(责编：赵爽、仝宗莉)