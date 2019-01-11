原标题：股东减持市值腰斩 顺丰开年急融资忙扩张

市值腰斩 顺丰开年急融资忙扩张

去年三大重要股东累计减持6000多万股，今年前十天连发28份公告

今天，顺丰控股（002352）的限售股又要解禁上市了！2019年1月10日，顺丰控股发布公告称，公司进行股权激励的限制性股票111.3173万股将于1月11日解除限售上市流通，解禁数量占总股本的0.025%。公开信息显示，在刚刚结束的2018年，包括顺达丰润（相当于顺丰员工持股会）在内的几大重要股东在频繁减持顺丰控股的股票。

与此同时，据新京报记者统计，在2019年的前十天，顺丰控股密集发布了28条公告。其中，1月4日的公告称，顺丰控股的全资子公司在境内外发行不超过等值160亿元债务融资产品。1月5日，顺丰控股又发布了《关于收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权的进展公告》。刚一开年，顺丰控股就已流露“急融资、忙扩张”的意图。

上市不到两年，融资的脚步不停

顺丰控股在2019年明显在加快筹资的脚步，开年第3天就发行高达160亿元的融资产品。1月4日，顺丰控股发布公告称，拟通过两家全资子公司发行不超过等值160亿元债务融资产品，所募资金在扣除发行费用后，用于补充运营资金、偿还银行贷款等用途。

在此之前，顺丰控股曾在2017年2月24日借壳上市之后进行了一次定向增发，募集资金净额达78.22亿元，并在同年6月发行20亿元的公司债券。2018年，顺丰控股的全资子公司SFHoldingInvestmentLimited在境外发行5亿美元债券；子公司泰森控股发行14.7亿元的公司债券、15亿元的超短期融资券和10亿元的中期票据。

高负债扩张，净利润下滑

2019年1月5日，顺丰控股发布了《关于收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权的进展公告》。在此前的2018年3月，顺丰控股花费17亿元收购广东传统重货物流企业新邦物流，布局大件快运业务。同年4月，顺丰又以1亿美元参与美国物流服务平台Flexport新一轮融资，加码国际业务。8月，顺丰控股先后与美国夏晖集团、招商局和中国铁路总公司合作，布局冷链、海运及铁路运输业务。10月底，顺丰控股又以55亿元现金大手笔收购DHL香港和北京公司100%的股权。

顺丰控股对物流新业务的拓展取得了显著成效。2018年半年报显示，顺丰控股在重货、冷运、同城配、国际等新业务领域的增速在2018年上半年分别达到96%、48%、159%和41%。

但是，顺丰控股对新业务领域的巨大投入，也令公司的净利润明显下滑，负债率急速上涨。截至2018年三季度，公司实现归属上市公司的净利润为30.28亿元，同比下降16.87%；毛利率大幅下降18.41%。与此同时，公司的负债总额达到308.74亿元，比2017年同期250.5亿元的负债总额大幅提高23.25%；资产负债率达到46.77%，明显高于韵达股份、申通快递和圆通快递，后三家公司同期资产负债率分别为33.96%、19.40%和31.24%。

市值缩水，重要股东在频繁减持

顺丰控股的股价表现也不尽如人意，在2018年全年累计下跌逾34%。截至2019年1月10日，顺丰控股的股价报收32.82元，市值仅为1450亿元，与2017年3月1日的市值峰值3226亿元相比，蒸发了1776亿元，缩水55%。

伴随顺丰控股市值的大幅缩水，几大重要股东在2018年频频减持。2018年，顺丰控股的第二大股东顺达丰润、第四大股东元禾顺风、第五大股东嘉强顺风分别多次减持顺丰股票，累计减持数量达6050.53万股。按照公告所称的“减持价格不低于45元/股”计算，三家股东累计套现至少超过27亿元。

公司1月10日发布的公告称，公司进行股权激励的限制性股票111.3173万股将在1月11日解除限售上市流通。按照昨日的收盘价32.82元/股计算，当日解禁市值达3653万元。

竞争对手增多，核心业务腹背受敌

“目前对时效有需求的消费者基本都已经在用顺丰了，这块业务已经接近天花板。”一位资深物流行业专家称，目前通过顺丰时效产品邮寄的内容物以合同和发票为主，而随着电子发票和合同的推广，这一块业务将面临更大不确定性。

中通、韵达等市场份额增长较快的物流公司正在加速直营化，并加大对物流服务质量的投入。通达系也在向高端市场迈进，试图摆脱对低价电商快递件的过度依赖。

面对来自快递业内部的竞争，顺丰控股的策略是巩固时效商务件业务的护城河。2009年，顺丰航空成立，快递公司买入飞机，且机队规模不断扩大。截至2017年底，顺丰已拥有41架自有全货机、16架租赁全货机、57条航线和396名飞行员，成为国内全货机数量最多的货运航空公司。

“顺丰砸钱扩充飞机和机场是很有魄力的。”快递专家赵小敏称，对机场的建设是一个长期的投入。拥有飞机和机场，意味着拥有国际业务的基础设施，掌握了连接世界的通路。

顺丰控股在2018年三季报中预计，未来3年的机队规模将达到70架。但与国际物流巨头相比，飞机数量仍有较大差距，联邦快递有670余架飞机，UPS有640余架，DHL有420余架。

“物流巨头已经把服务做到了极致，顺丰控股现在的大笔投入能否实现差异化竞争具有很大不确定性。”物流行业专家、双壹咨询创始人龚福照称，国际物流巨头已经形成话语权了，进入国际市场面临的壁垒非常高。

沉重的自营体系成为顺丰控股的瓶颈。赵小敏称，随着人力成本的不断增长，如果顺丰控股新的增长点不及预期，将直接影响其股价表现。2017年9月，阿里以53亿元追加对菜鸟的投资，据此计算，菜鸟物流的估值已超过1300亿元。而京东物流在完成25亿美元的融资后，估值也超过1000亿元。二者的市值与顺丰控股的差距已经越来越小将进一步挑战顺丰的江湖地位。

业内人士认为，顺丰控股目前不仅面临“三通一达”等传统快递业兄弟之间的内部竞争压力，还面临来自电商物流和重货物流企业的外部竞争压力，并受到菜鸟网络和京东物流的严峻挑战。（记者 杨砺）

(责编：仝宗莉、李栋)