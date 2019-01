原标题:贝索斯“最贵”离婚或涉千亿财产分割 首富或将易主

贝索斯作为亚马逊掌门人也是世界首富;或涉及千亿美元财产分割,成史上最贵离婚

北京时间1月9日晚间,亚马逊CEO杰夫·贝索斯在推特上发布了一份夫妻二人的共同声明,宣布他和妻子麦肯齐已经离婚。

“我们希望让人们意识到我们生活中出现新变化。正如我们的家人和密友们所知道的,经过长时间的感情探索和临时分居后,我们决定离婚,但将继续作为朋友共同生活。”贝索斯和妻子在声明中表示。

消息公布后,亚马逊的股价立即小幅下跌约1%,但随后出现回升。最终亚马逊收盘报1659.42美元,微升0.17%。

世界首富或易位给比尔·盖茨

根据福布斯实时富豪榜,贝索斯身价1371亿美元,名列第一。如果二人要平分财产,这将可能成为历史上最昂贵的离婚。

目前最昂贵的离婚属于亿万富翁艺术品经销商Alec Wildenstein和纽约社交名流Jocelyn Wildenstein,后者在离婚协议中赢得约合25亿美元,打破此前所有纪录。

而离婚后麦肯齐有可能获得685亿美元,这将使她成为世界上最有钱的女富豪,或超越中国目前的首富马化腾。同时,这场离婚也或让微软公司的联合创始人比尔·盖茨重新成为全球首富,目前比尔·盖茨在福布斯实时富豪榜上的身价为948亿美元。

目前贝索斯拥有亚马逊16.3%的股份,是亚马逊第一大股东,以公司8114亿美元的市值计算,贝索斯拥有亚马逊股份的价值约合1322亿美元(这或意味着,贝索斯96%身价系于亚马逊)。资料显示,贝索斯和麦肯齐于1993年结婚,而亚马逊成立于1995年,这是否意味着贝索斯在亚马逊所持的股份亦需要平分?

目前没有报道显示二人签署了婚前财产协议。根据华盛顿州家庭律师事务所McKinley Irvin提供的“华盛顿离婚指南”(Guide to Getting a Divorce in Washington)显示,华盛顿州采取共同财产制度,在这一制度下,婚姻期间积累的所有财产和所有债务,包括配偶双方的收入,均被认定为属于配偶双方的“共同财产”。

离婚或不会影响亚马逊控制权的稳定

贝索斯的离婚会否影响亚马逊控制权的稳定?贝索斯是亚马逊第一大股东,持股16.3%。而从亚马逊股权结构看,截至2017年12月31日,亚马逊股权结构中持股比例仅次于贝索斯的是The Vanguard Group,其持股5.76%,这或意味着离婚后,贝索斯持股即使降至8.15%,也不会有太大影响。

危机管理专家兼Herald PR总裁Juda Engelmayer认为,“这似乎是最友好和亲切的离婚,这使我相信无论达成什么协议,它将是一个纯粹且有益的决定。”

“这不会影响公司的控制权,”Juda Engelmayer表示,“离婚会影响他的个人财富并将其分成两半吗?很可能。”

美国投资公司Infusive Asset Management分析师黄炎向记者表示,“亚马逊应该可以协调好贝索斯的财产分割和股权比例,不会有特别大的影响。”

而离婚消息宣布后,亚马逊股价的波澜不惊也对此提供了注解。(记者陆一夫)

■ 延展

去年A股离婚案层出不穷,财产分割动辄数亿

离婚案涉及梅轮电梯、爱婴室、金溢科技、恒星科技等公司

近几年,上市公司离婚案层出不穷,不少还涉及股权转让,2018年也不例外。仅仅是在最近一个月内,就有多起与离婚相关的股权变更公告发布。

2018年12月19日,梅轮电梯公告称,根据因离婚纠纷执行浙江省绍兴市中级人民法院的《民事调解书》,王铼根将其持有的公司无限售条件流通股1309万股转让给屠晓娟,转让的股份占公司总股本的4.26%。

股份减持前,王铼根持有梅轮电梯2196.5万股股份,占公司总股本的7.15%;股份减持后,王铼根持有公司股份下降至887.5万股,占公司总股本的2.89%。截至本公告日,屠晓娟持有公司股份1309万股,占公司总股本的4.26%。

根据2018年12月19日梅轮电梯收盘价计算,被分割的1309万股市值9673万元。

仅仅在两天之后,2018年12月21日,爱婴室发布公告称,因为婚姻关系解除,公司股东郑大立对所持公司7.55%的股份进行财产分割,股份变动数量为390万股,占公司总股本的3.9%。目前,郑大立与前妻杨清芬已办理了相关股权过户登记手续。权益变动后,郑大立持有公司股份365.26万股,占总股本的3.65%。杨清芬承诺就其此次取得的公司股份,继续履行郑大立作出的股份锁定承诺。

根据2018年12月21日爱婴室收盘价计算,股东郑大立婚变财产分割市值达1.49亿元。

实际上,从2018年年初开始,就有不少上市公司进行股权分割。2018年1月8日,金溢科技公告称,2018年1月4日公司实控人之一、董事长兼总经理罗瑞发与其配偶王丽娟签署离婚协议并约定财产分割方案,罗瑞发拟将其直接持有的660万股公司股份转至王丽娟名下,这些股份占公司总股本5.6%。根据2018年1月4日收盘价计算,被分割的660万股金溢科技市值2.07亿元。

2018年1月19日,恒星科技发布公告称,公司实际控制人谢保军因与焦会芬解除婚姻关系,拟将持有的公司股份1亿股分割给焦会芬。而根据2018年1月19日恒星科技股价计算,上述被分割的1亿股市值5亿元。 (记者 林子)

中外富豪离婚都“赔”了多少

有的分割了上百亿,有的上市泡汤,传媒大亨默多克通过信托设计仅“赔”了邓文迪两套房

中外亿万富豪婚变中的财产分割总是足够引人关注。有的付出了巨额资金,有的则通过信托等方式保全了自己的资产。

传媒大亨默多克拥有四段婚姻,其中,第二段婚姻维持了22年,在离婚时,默多克补偿了前妻17亿美元。在付出了巨额赔偿后,默多克变得谨慎多了。

资料显示,默多克如今有三个信托,自己通过信托持有新闻集团的股票,而信托的监管人、受益人是他的历任妻子和孩子们,他们享受收益,但不介入新闻集团的运营,家族成员的婚变或者死亡,都不会导致股权转让、分割,也不会影响运营。通过这一方式,在与默多克离婚时,邓文迪仅分到了两套房产。

而在中国,很多上市公司掌门人婚变都涉及股权分割。

2016年9月13日,昆仑万维董事长周亚辉与妻子李琼达成财产分割约定。当日,昆仑万维公司发布公告称,根据《北京市海淀区人民法院民事调解书》,周亚辉将其直接持有的昆仑万维的大约2.07亿股股份分割过户至李琼名下,同时将其持有的盈瑞世纪的实缴资本94.64万元分割过户至李琼名下,盈瑞世纪间接持有昆仑万维两亿股股份,李琼通过分割盈瑞世纪的实缴资本间接获得昆仑万维的7054万股股份,自过户之日起上述股份归李琼所有。

根据当日的昆仑万维收盘价计算,李琼分到的股票市值高达76亿元。

重庆前女首富、龙湖集团老板吴亚军与丈夫蔡奎离婚,后者分得龙湖地产30.2%的股份,市值200多亿。

还有的离婚官司让IPO泡汤,如土豆网、真功夫。 (记者 林子)

“才子佳人”劳燕分飞 麦肯齐·贝索斯是谁

贝索斯的前妻麦肯齐·贝索斯曾与贝索斯共同创业,还是个小说家

贝索斯与妻子麦肯齐·贝索斯(MacKenzie Bezos)均毕业于世界知名学府普林斯顿大学,曾被媒体形容为“才子佳人”。贝索斯曾用几个形容词来赞美麦肯齐:resourceful(足智多谋)、smart(聪明)、brainy(有头脑)、hot(性感)。

公开资料显示,现年48岁的麦肯齐不仅是贝索斯的前妻,还是一名屡获殊荣的小说家,她的小说《The Testing of Luther Albright》曾获得2005年全美图书大奖。大学时代,她师从诺贝尔文学奖得主托妮·莫里森(Toni Morrison),曾被莫里森称赞为“自己众多学生里最有天赋的一个”。

在毕业后,23岁的麦肯齐找到了一份“手写账单”的工作,任D.E.Shaw资产管理公司的研究助理。当时杰夫·贝索斯是这家公司的副总。

2013年,麦肯齐在接受时尚杂志Vogue的采访时表示:“我的办公室就在他办公室的旁边,我一直能够听到他爽朗的笑声。谁能不对这笑声产生好感呢?”于是,麦肯齐开始了对贝索斯的“倒追”之路。三个月之后,两人订婚;再三个月之后,两人闪婚。

婚后一年,也就是1994年,贝索斯和麦肯齐双双辞职,前往西雅图创办了亚马逊。贝索斯曾在2010年的普林斯顿校友会上表示:“1994年,我告诉麦肯齐我想要辞掉工作,来做这个我也没有多大信心的电子商务。”麦肯齐表示支持。由于两人手头紧张,麦肯齐成为了公司的会计,也是亚马逊最早的员工之一。

实际上,许多超级富豪的夫人都有自己的事业。

被贝索斯挤下世界首富之位的比尔·盖茨,他的夫人也颇有成就。梅琳达·盖茨在美国杜克大学计算机专业毕业后,进入了自己曾实习过的微软公司,成为一名主管,管理着100多名员工。在和比尔·盖茨结婚后,梅琳达成为了全职太太,建立了家庭图书馆,还和盖茨一起建立了美国有史以来最大的基金会——盖茨基金会,梅琳达担任基金会主席。 (记者 张泽妍 林子)

