原标题：国家市场监管总局将重点治理四大假冒伪劣重点领域

新华社北京1月10日电（记者赵文君）记者10日从国家市场监管总局获悉，将对农村市场、食品安全、电商平台、认证领域这四个假冒伪劣问题突出领域部署开展假冒伪劣专项治理。

国家市场监管总局近日印发《假冒伪劣重点领域治理工作方案（2019-2021）》，方案针对假冒伪劣问题较为突出的四个领域部署开展专项治理：一是以小家电、洗化用品、五金电料以及农业生产资料等为重点，集中开展农村市场专项治理，净化农村市场环境，助力乡村振兴战略实施；二是以强化特殊食品、校园食品、餐饮服务及网络订餐监管为重点，集中开展食品安全专项治理，保障百姓舌尖上的安全；三是针对虚假宣传、虚假促销、刷单炒信、侵权假冒等违法行为，集中开展电商平台专项治理，净化网络市场交易环境；四是查处买证卖证、虚假认证、超范围认证等违法行为，集中开展认证领域专项治理，有效维护认证市场秩序。

方案提出，完善投诉举报受理处置机制，充分发挥社会监督作用。全面推行“双随机、一公开”监管，建立跨区域执法办案协作机制，对假冒伪劣商品的生产、流通、销售形成全链条打击。坚持集中整治与日常监管相结合，净化生产源头和流通网络，有效遏制假冒伪劣高发多发势头。

(责编：仝宗莉、李栋)