原标题：西藏全区生产总值连续26年实现两位数增长

新华社拉萨１月10日电（记者王沁鸥、白少波）记者从10日召开的西藏自治区第十一届人民代表大会第二次会议上获悉，西藏2018年全区生产总值预计突破1400亿元，同比增长约10%，连续26年实现两位数增长。

近年来，在中央的关心和全国人民的大力支援下，西藏经济发展持续迈上新台阶。“十三五”规划中期调整将西藏建设项目由189个增加到197个，项目投资规模净增1841亿元。去年，川藏铁路规划建设项目全面启动，拉林段建设加快推进；国道109线那曲至拉萨段新改建工程、拉日高等级公路控制性工程开工。目前，西藏已累计完成“十三五”规划投资1944亿元。

此外，西藏不断夯实高原生物产业、旅游文化产业、清洁能源产业等产业基础。去年，西藏粮食产量稳定在百万吨以上，其中青稞产量达到81.4万吨，提前两年完成“十三五”规划目标；实现旅游收入490亿元，同比增长近三成。同时，西藏已与14个省市签署藏电外送协议，全年外送电量8.7亿千瓦时。

经济总量增长的同时，西藏着力拓宽就业渠道，保障和改善民生，脱贫攻坚取得决定性进展，经济社会发展成果真正惠及人民。2018年，西藏首次实行应届毕业生就业实名制登记，就业率达到86%以上；农牧区转移就业56万人、102万人次，实现增收27亿元；推进全民参保计划，370.7万人次参加各类社会保险，实现城乡居民参加基本医疗保险制度全覆盖；25个县（区）达到脱贫摘帽标准，18万人达到脱贫标准，极高海拔地区生态搬迁超千人。

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