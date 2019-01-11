西藏全区生产总值连续26年实现两位数增长

新华社拉萨１月10日电（记者王沁鸥、白少波）记者从10日召开的西藏自治区第十一届人民代表大会第二次会议上获悉，西藏2018年全区生产总值预计突破1400亿元，同比增长约10%，连续26年实现两位数增长。
近年来，在中央的关心和全国人民的大力支援下，西藏经济发展持续迈上新台阶。“十三五”规划中期调整将西藏建设项目由189个增加到197个，项目投资规模净增1841亿元。去年，川藏铁路规划建设项目全面启动，拉林段建设加快推进；国道109线那曲至拉萨段新改建工程、拉日高等级公路控制性工程开工。目前，西藏已累计完成“十三五”规划投资1944亿元。
此外，西藏不断夯实高原生物产业、旅游文化产业、清洁能源产业等产业基础。去年，西藏粮食产量稳定在百万吨以上，其中青稞产量达到81.4万吨，提前两年完成“十三五”规划目标；实现旅游收入490亿元，同比增长近三成。同时，西藏已与14个省市签署藏电外送协议，全年外送电量8.7亿千瓦时。
经济总量增长的同时，西藏着力拓宽就业渠道，保障和改善民生，脱贫攻坚取得决定性进展，经济社会发展成果真正惠及人民。2018年，西藏首次实行应届毕业生就业实名制登记，就业率达到86%以上；农牧区转移就业56万人、102万人次，实现增收27亿元；推进全民参保计划，370.7万人次参加各类社会保险，实现城乡居民参加基本医疗保险制度全覆盖；25个县（区）达到脱贫摘帽标准，18万人达到脱贫标准，极高海拔地区生态搬迁超千人。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】