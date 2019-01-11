原标题：商务部回应CPTPP：支持建设符合WTO原则的区域自由贸易安排

新华社北京1月10日电（记者于佳欣）日前，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）正式生效。商务部新闻发言人高峰10日表示，经济全球化的大趋势没有改变，中方在坚定地维护多边贸易体制的同时，主张建设符合世贸组织原则的区域自由贸易安排。

由11个国家签署的CPTPP于2018年12月30日正式生效。这一协定是美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，参与TPP谈判的其他国家对原协定修改形成的，协定覆盖4.98亿人口，签署国的国内生产总值之和占全球经济总量的13%。

高峰在当日召开的例行新闻发布会上表示，当前，有关国家积极推进区域自由贸易安排，希望进一步推动贸易投资自由化便利化，这充分说明，经济全球化的大趋势没有改变。

“对于区域自由贸易安排，中方立场是一贯的。我们坚定地维护多边贸易体制，同时主张建设符合世贸组织原则、开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排，二者可以相得益彰。”高峰说。

高峰此前曾表示，只要符合世贸组织“开放、包容、透明”的原则，有利于推动经济全球化和区域经济一体化，中国都持积极的态度。

中方一直在为推动经济全球化和区域经济一体化作出自身努力。目前，中方正在同有关各方共同推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，16个谈判方涵盖人口超过35亿，占全球的近48%；国内生产总值占全球的比例超过31%；外贸总额占全球的将近28%。“这将是一个拥有巨大潜力的市场。”高峰说。

高峰表示，中方愿与有关各方一道，坚持互利共赢、开放发展的理念，共同推进经济全球化和区域经济一体化向更高层次、更宽领域发展，共同构建人类命运共同体。

(责编：仝宗莉、李栋)