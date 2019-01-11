商用房产权续期费用谁说了算

商用房使用权续期费用不到房价1成，浙江海宁的偏低收费标准，确实容易让人接受，但其收费标准多少才算真正合适，或许还需立法层面加以明确。
商业土地的使用权到期之后该如何续期，续期该交多少钱？近日，这个问题在浙江海宁市有了明确答案。
海宁昔日“第一高楼”龙祥大厦，拿地时间为1998年5月，属于商业土地，土地使用权仅为20年，如今已经到期，后续该如何处理，让不少业主感到困惑。近日，海宁市国土资源局发布公告：只要海宁龙祥大厦的业主提出申请，补缴3137元/平方米的土地出让金后，土地使用权就可再续20年。这也是浙江出台的首个商地使用权续期方案。
对大厦业主来说，这是个好消息。毕竟，在我国现有法律制度下，土地使用权续期问题关系重大，一旦土地使用权到期，房子既不能向银行抵押贷款，也不能交易过户，业主无论是公司还是个人，都要面临经济损失。
补缴土地出让金，使用权就能顺延20年，这给相关业主解决了一块心病。
也要看到，该做法存在法律效力不足的问题。看起来，这样的“偏低续期费用”不无依据——根据2018年9月海宁市出台的《国有建设用地使用权出让(租赁)到期土地处置管理办法》，商地使用权续期最长20年，且原出让年限与续期出让年限之和不得超过40年，并按办理时土地市场评估价的50%缴纳土地出让金。问题是，从性质上讲，这只是规范性文件，还没有达到设区市的立法“位阶”。
由这样一份地方性文件解决《物权法》《土地管理法》《城市房地产管理法》等法律、行政法规中都尚未解决的商业土地使用权续期问题，“分量”显然还不够。
尽管《物权法》明确规定，“住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期”，但是工业、商业用地使用权到期后怎么办仍是立法“模糊地带”，只是以预设性条款规定，“非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理”。至于“两不一正常”的过渡性办法，也主要适用于住宅用地。
审视《城市房地产管理法》，虽有“经批准准予续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金”规定，但对于出让金的比例多少等，也未作出详细规定。
立法空白，或许也是立法契机。一些地方已经试水突破，如深圳市2004年颁发《到期房产续期若干规定》，规定商业用地有偿续期，业主须补缴相应的土地出让金。
土地使用权续期问题，属于民事基本法律的重要内容，关系公民、法人代表和其他组织的切身利益，以地方政府规章甚至规范性文件“立法”，显然有违上位法。更重要的是，在续期费用多少、程序上的混乱，也会造成各地的差异不公，有损法律制度的统一性、权威性。
土地使用权的续期问题，关乎社会安定和发展，无论是住宅，还是工业、商业用地，都应有最完善的法律制度，而不宜止于地方破冰。
要解决这个问题，除了要在民法典草案中加入续期条款外，还应对相关法律作相应修订，在民事基本法律、行政法规上形成衔接配套，才能让有产者更有恒心。(欧阳晨雨）
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