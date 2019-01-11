原标题：华夏人寿等24家保险公司人身险产品存在问题被点名批评

新华社北京1月10日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，银保监会日前通报人身险产品专项核查清理和近期监管备案中发现的典型问题，主要表现为夸大宣传、条款复杂难懂、产品开发报备不合规等，华夏人寿、友邦保险、泰康人寿等24家保险公司被点名批评。

通报显示，人身险产品销售环节夸大产品责任和功能问题突出。如华夏人寿公司营销渠道公众号在某医疗保险产品的宣传文案中，存在贬低医保政策的表述，影响恶劣。

同时，个别保险公司存在自查整改不到位的情况。其中，平安健康、信美相互的特定医疗保险产品存在保额虚高、缺乏定价基础等问题；友邦保险多款长期健康保险产品报备的费率浮动管理办法，违反关于长期健康保险不得进行费率浮动的监管规定。

此外，部分保险公司产品条款中存在较多法律法规的原文引用，文字冗长，消费者不愿看、看不懂的问题未得到根本解决。

通报还显示，一些人身险产品存在开发报备不合规情况，如上海人寿、昆仑健康个别产品无法律责任人或总精算师签字。还有一些人身险产品费率厘定和精算假设不合规、不科学，个别产品存在“长险短做”风险，如泰康人寿某终身寿险产品前5年退保率假设超过60%。

银保监会有关部门负责人说，人身保险公司在产品开发设计过程中应严格执行监管规定，认真对照产品开发设计负面清单，强化合规经营意识。下一步，银保监会将继续对报备产品进行严格核查，对违反监管规定的，依法采取监管措施或实施行政处罚，严格追究相关人员责任。

(责编：仝宗莉、李栋)