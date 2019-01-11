国家统计局严查统计违法剑指“数字上的腐败”

新华社北京1月10日电（记者陈炜伟）统计数据质量是统计数据发挥作用的前提。国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆10日介绍，2018年，统计系统严肃查处统计违法行为，曝光27起统计违法案件，公示和联合惩戒118家统计严重失信企业，统计执法利剑作用更加彰显。
全国统计工作会议10日在北京召开。宁吉喆在会上说，2018年，统计系统坚决贯彻中央防范和惩治统计造假、弄虚作假部署，依法统计、依法治统效果显著。实践表明，经济社会越发展，经济形态越多样，经济形势越复杂，对统计数据质量的要求越高。要进一步健全统计管理体制，全面落实统计数据质量责任，强化统计督察和执法检查的震慑作用，加大问责和曝光力度，从源头上遏制“数字上的腐败”，确保统计数据真实可信。
宁吉喆表示，2019年，要加大统计执法检查力度，紧紧围绕第四次全国经济普查等重点工作，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。及时通报曝光典型违法案件，对统计严重失信企业进行公示和联合惩戒，充分发挥震慑警示作用。国家统计局将在2019年首次组织开展统计督察工作，推动统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升。
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