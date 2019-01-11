原标题：超长复兴号亮相不到一周 上座率已超95%

原标题：超长复兴号上座率已超95%

“超长复兴号”人气也超旺，正式亮相不到一周，日均上座率已经超95%。

根据最新数据，由北京南站始发、采用17辆编组“超长复兴号”的G9次列车，正式运营四天已运送旅客4902人，按照载客定员1283人计算，日均上座率达95.5%。

1月5日起，“超长复兴号”正式亮相京沪高铁，旅客乘坐每天一班的G9次“超长复兴号”，从北京南站出发，可以前往天津、济南、南京和上海等地，旅途中最高时速可达350公里。

细细数来，复兴号作为和谐号之后的新一代动车，已陪伴数千万旅客走过了一年半的时间。2017年6月26日，8辆编组的复兴号率先亮相京沪高铁；2018年7月1日，16辆编组“加长版复兴号”首次投入运营；今年1月5日，时速350公里的17辆编组“超长版复兴号”及时速160公里的“绿巨人”（复兴号动力集中式动车组）同日投入使用。今年稍晚时候，“冬奥版”智能化复兴号及时速250公里的复兴号“蓝暖男”也将投入使用，复兴号家族还将进一步壮大。本报记者 李博

(责编：赵爽、仝宗莉)