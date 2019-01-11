原标题：油价下行致去年12月份 CPI与PPI同比涨幅回落

本报见习记者 刘伟杰

1月10日，国家统计局发布2018年12月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据，2018年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%，全国居民消费价格环比与上月持平。2018年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降1.0%；工业生产者购进价格同比上涨1.6%，环比下降0.9%。全年工业生产者出厂价格比上年上涨3.5%，工业生产者购进价格上涨4.1%。

据悉，12月份，食品烟酒价格同比上涨2.4%，影响居民消费价格指数（CPI）上涨约0.72个百分点。其中，鲜果价格上涨9.4%，禽肉类价格上涨5.4%，鲜菜价格上涨4.2%，水产品价格上涨2.0%，畜肉类价格上涨0.8%，粮食价格上涨0.5%，鸡蛋价格下降1.4%， 汽油和柴油价格由上月分别上涨12.8%和14.2%转为下降0.5%和0.3%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.8%，涨幅与上月相同。

中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，12月份CPI同比上涨1.9%，低于预期0.2个百分点，较前值下行0.3个百分点。12月份PPI同比0.9%，低于预期0.7个百分点，较前值下行1.8个百分点。

如是金融研究院高级研究员葛寿净昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，受非洲猪瘟影响，从供给与需求两个方面同时对猪肉价格产生影响。与之相对应的是，猪肉消费量的下降，刺激牛肉和羊肉价格分别上涨6.6%和12.2%。

郑后成同时指出，国际油价下行是12月份CPI与PPI超预期下行的主因。在非食品中，受成品油调价影响，汽油和柴油价格分别下降10.1%和10.8%，合计影响CPI下降约0.22个百分点。在PPI主要行业中，降幅扩大的有石油和天然气开采业，下降12.9%，比上月扩大5.4个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降7.6%，扩大4.3个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，下降4.3%，扩大3.2个百分点；化学原料和化学制品制造业，下降1.9%，扩大1.2个百分点。

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