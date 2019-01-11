杜绝保险产品夸大宣传  既要他律更要自律

择 远
银保监会日前通报人身险产品专项核查清理和近期监管备案中发现的典型问题，主要表现为夸大宣传、条款复杂难懂、产品开发报备不合规等，24家保险公司被点名批评。
据悉，在此次被银保监会通报的典型问题中，其中一个是人身险产品销售环节夸大产品责任和功能问题突出。比如，某人寿公司营销渠道公众号在某医疗保险产品的宣传文案中，存在贬低医保政策的表述，影响恶劣。
在笔者看来，不管是通过何种途径，夸大产品责任和功能，肯定是不可取的。一来，这会误导老百姓对保险产品的选择；二来，会对保险公司带来不好的口碑。另外，如果这种销售误导现象长期存在，还会严重阻碍保险行业的健康发展。
在上述通报的问题中，还有一点值得关注，即通过公众号进行宣传。
由于自媒体渠道参与门槛低、发布主体多、信息审核弱、转发传播快,已成为保险销售误导、不实信息传播的高发领域,严重损害保险消费者合法权益,埋下大量保险消费纠纷和群体性事件风险隐患。
所以，监管层一直以来都是十分重视保险销售误导的监管工作。比如，为加强自媒体保险营销宣传行为管控,治理保险销售误导,切实维护保险消费者合法权益，银保监会去年曾发布通知，从七方面提出要求。
其中，在提高对自媒体保险营销宣传行为管理重要性的认识方面，通知明确，各保险公司、保险中介机构必须充分认识自媒体保险营销宣传行为管控工作的重要性和紧迫性, 通过加强事前预防、完善事中监控、严格事后追责等方式,扎实做好本公司及所属保险从业人员的自媒体保险营销宣传行为管控, 杜绝出现违反《保险法》《广告法》《网络安全法》等法律、行政法规和保险监管机构有关规定,违背公序良俗和诚实守信原则的违法和不当自媒体保险营销宣传行为。
笔者认为，加强对自媒体宣传的管理，是非常有必要的。但是，这里面也涉及一个问题，就是面对我国数百万的保险从业人员，如何保证他们都能够通过朋友圈、自媒体等进行理性宣传，而不传播、不转发存在夸大成分的宣传呢？
显然，仅仅依靠监管，肯定是管不过来的。这就需要加强从业人员合规教育与职业道德教育,引导保险从业人员合法合理使用自媒体开展营销宣传活动。另外，还可以结合整个行业或公司出现的违法，或通过不当自媒体保险营销宣传的典型案例，对保险从业人员进行宣讲，发挥警示作用。对于存在违法违规行为的，一定要严肃处理，做到“谁违规谁负责”。
他律只是一方面，更重要的还是要自律。这就要求保险从业人员对不实言论做到不制造、不相信、不传播。
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