原标题：人民币升破6.80 汇率有望进入升值期

本报记者 苏诗钰

1月10日，中国外汇交易中心发布的数据显示，人民币中间价上调366点至6.8160，创2018年8月30日以来最高。当天在岸和离岸人民币兑美元汇率也双双升破6.80关口，在岸人民币兑美元汇率更是涨超400点。市场纷纷预测，多种迹象显示人民币有望反弹。

东方金诚首席宏观分析师王青昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，开年以来，人民币持续走强，较上年末上涨约1.1%（截至1月10日15时），主要受两个因素驱动：首先，近期受市场担忧美国经济将在2019年大幅走弱，以及多名美联储官员先后发表“鸽派”论调，称要对加息保持“耐心”等影响，年后美元指数震荡下行，迄今已下跌近1%。按照当前人民币中间价定价机制，人民币将出现“被动升值”。其次，1月7日至9日，中美经贸谈判恢复，汇率市场情绪受到提振，也在推动人民币走高。

王青表示，2019年人民币汇率将主要受两个关键因素驱动，美元指数走势和中美贸易谈判进程。近期人民币与美元指数波动的贴合程度较高，意味着当前主要是市场力量在主导人民币运行，监管层并未介入干预。这符合央行“稳步深化汇率市场化改革”的工作目标。不过，鉴于2019年国内外经济环境均存在较大不确定性，特别是中美贸易谈判还将经历一个反复博弈、曲折演进过程，由此，监管层仍有可能通过实施逆周期调节、强化跨境资金管理等措施，缓解汇市“羊群效应”，稳定市场预期，确保汇率波动处于可控区间，防止其对国内宏观经济稳定运行形成较大冲击。

中国银行国际金融研究所外汇研究员王有鑫昨日对《证券日报》记者表示，预计今年人民币汇率会再次进入升值阶段。去年人民币汇率贬值主要由外部冲击所致，而从今年的情况看，去年的主要影响因素将发生变化。一是中美贸易摩擦有所缓和，正朝积极方向转化，市场预期好转，最近两天汇率快速上涨就是体现。二是美国经济下行压力增加，中美经济周期逐渐趋同，下半年随着政策利好逐渐显现，中国经济有望企稳，而美国经济压力将愈加显现。三是美联储加息节奏放缓，美元指数回调，中美利差再次走阔。因此，上一轮贬值阶段的主要外部压力全部好转，将带动人民币汇率走强。

就下一阶段人民币汇率走势如何，王有鑫表示，预计人民币汇率将企稳回升。上半年受谈判和货币政策持续发力等因素影响，将呈区间波动态势，下半年由于中美经济形势变化，汇率将稳步提高。综合看，全年走强，有望收于6.6至6.7左右。

王青表示，预计接下来央行还将采用各类货币政策工具，持续推进逆周期政策调节。但本轮货币政策边际宽松将坚持“总量合理，结构优化”思路，在向民营企业、小微企业及基建补贴短板项目“定向滴灌”的同时，不会推动金融数据和宏观杠杆率出现全面大幅反弹，这将对保持汇市平稳运行发挥“压舱石”作用。

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