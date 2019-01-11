兴业银行荣获“最佳上市公司金融服务银行”奖

日前，由《财经》杂志主办的“2019可持续发展金融峰会暨《财经》长青奖典礼”在北京隆重举行，兴业银行凭借出色的上市公司综合金融服务能力荣膺2018长青奖“年度最佳上市公司金融服务银行”。

长期以来，兴业银行始终坚持以客户为中心，将服务上市公司、拟上市公司这一市场上最具活力的客户群体作为服务实体、推动我国经济转型升级的重要抓手，借助集团多元金融平台，为上市公司提供“一站式”综合金融服务。2010年，在业内创新推出“兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划，提供“融资+融智”一站式金融服务方案，助力中小企业成长和上市培育。2016年，将上市公司客群纳入重点客户服务体系，开辟绿色通道，优化产品服务体系，鼎力支持上市公司业务发展，现已形成覆盖企业上市全周期，涵盖股债联动、投融资联动、公私联动、境内外联动在内的集团协同综合金融服务模式，助力企业做大做优做强。

当前我国经济正处于由高速增长向高质量发展迈进的关键阶段，如何抢抓新时代机遇，为企业加快转型升级插上金融翅膀？2018年兴业银行于成立30周年之际，正式启动“兴光闪耀”上市公司合作发展峰会系列活动，目前已在北京、南京、深圳、香港等地举办6场峰会，旨在为上市、拟上市公司提供一个研判发展方向、开展交流合作的综合服务平台，深入把脉客户痛点，精准提升服务质效。

截至2018年末，兴业银行已与近3000家上市公司、拟上市公司建立了合作关系，为近2000家上市公司、拟上市公司提供融资支持，其中A股上市公司服务覆盖率超过60%。2015年至今，已累计为上市公司及上市公司主要股东承销发行各类债券1.13万亿元，累计为上市公司提供各类融资超过8000亿元。

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(责编：仝宗莉、杨曦)