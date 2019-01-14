原标题：重庆消防车超载被罚？ 官方：工作人员疏忽，未处罚

中新网1月14日电 重庆市交通行政执法总队13日通过官方微博发布关于“消防车走高速因超载被处罚”一事的情况说明，称其一线工作人员因工作疏忽，误将消防车作为社会车辆发放了“违法行为告知书”，后经核查未予处罚。目前，总队已与消防部门进行了沟通并取得谅解，同时对相关责任人进行了严肃批评教育。

1月13日，“中国消防”通过官方微博发文称“消防车走高速因超载被处罚”。重庆市交通行政执法总队当天成立调查组立即进行核实，晚间发布声明称，1月11日15时12分许，“渝X****应急”消防车在G65包茂高速公路重庆武隆收费站下道，收费站称重显示为两轴车、总重20.4吨。一线工作人员因工作疏忽，误将其作为社会车辆发放了“违法行为告知书”，后经核查未予处罚。

声明表示，总队已与消防部门进行了沟通并取得谅解，同时对相关责任人进行了严肃批评教育。下一步，总队将深刻反思、举一反三，坚决避免类似情况再次发生，并将一如既往支持消防工作。

微博截图。

(责编：仝宗莉、杨曦)