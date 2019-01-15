原标题：制造业高质量发展迎一揽子重磅实招

位列全年任务首位的制造业高质量发展将如何推进?日前，工信部部长苗圩在接受媒体专访时透露出明确信号，包括进一步降低制造业增值税税率、实施新一轮重大技术改造升级工程等政策将出。

与此同时，探路中国智造，多家制造业龙头企业已经开始密集布局人工智能等。业内预计，今年制造业数字转型支出将超2000亿元，到2025年企业应用云化率和人工智能利用率均将达到90%。预计数据、智能与制造业的深度融合将催生数个十万亿级产业。

顶层部署：五个方面出实招

2018年底召开的中央经济工作会议将“推动制造业高质量发展”列为今年七大重点工作任务首位，明确要求推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。增强制造业技术创新能力，构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，加大对中小企业创新支持力度，形成有效的创新激励机制。

中央经济工作会议明确了重点方向之后，工信部等部门进一步细化落实了相关举措。工信部部长苗圩1月10日接受媒体采访时表示，围绕推动制造业高质量发展，将从建立健全制造业高质量发展的政策体系、指标体系和评价体系；加强创新能力建设；深化制造业结构调整；优化制造业发展环境；进一步扩大对外开放等五个方面推出实招。

具体而言，包括“实施新一轮重大技术改造升级工程”，“深入实施智能制造工程，培育发展一批先进制造业集群”，“推动进一步降低制造业增值税税率，持续降低制造业用电、用水等要素成本”，“落实汽车、船舶、飞机等行业开放政策”等一揽子重磅举措都在推进中。

记者从工信部获悉，今年把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置。其中，大力推动智能制造是2019年的重点工作之一。具体包括深入实施智能制造工程，研制推广国家智能制造标准。完善推广两化融合管理标准体系，支持引导利用新技术新产业新业态改造提升传统产业，推动制造业加快数字化转型。深化制造业与互联网融合发展试点示范，重点培育基于工业互联网平台的制造业“双创”新模式。推行人工智能产业创新重点任务“揭榜挂帅”机制。抓好大数据产业发展试点，促进工业大数据发展和应用等。

工信部副部长陈肇雄日前在2018年产业互联与数字经济大会上提到，下一步将加速制造业企业数字化改造，推动重点行业数字化升级，引导产业集群数字化转型。

回声响亮：地方、企业纷纷加紧布局

制造业高质量发展，也成为地方政府和制造业企业今年的重点议题。

1月12日，在《财经》承办的“2019中国制造论坛”上，佛山市委副书记、市长朱伟介绍，佛山市力争到2020年，要培育形成装备制造、家居两个超万亿的先进制造业产业集群，到2025年要培育形成两个超五千亿、四个超三千亿的先进制造业集群引领佛山制造迈向全球价值链的中高端，力争到2025年，佛山要形成一批世界级的先进制造产业集群。

不仅仅是佛山，重庆、江苏、浙江、河南等地都已经密集出台智能制造相关三年行动计划文件，设定2020年的发展目标。例如，重庆明确到2020年，累计推动2500家企业实施智能化改造，68%以上规模工业企业迈入数字化制造阶段。智能制造关联产业产值突破300亿元。浙江省计划到2020年，规模以上智能装备产业总产值达到3000亿元，全省80%以上制造业骨干企业采用智能制造新模式新流程新手段，两化融合发展总水平指数超过100，数控化率60%以上。

美的集团董事长兼总裁方洪波在“2019中国制造论坛上”表示，当今时代变化剧烈，中国的传统制造业如何在数字化时代主动占领先机，是制造业面临的一个挑战，以智能化、自动化、数字化的方式对价值链进行重构是目前摸索出的一个路径。他透露，2019年美的投入在数字化上的预算将超过20亿元。

爱波瑞智能制造研究院总经理崔强说，中国企业的数字化转型可能要朝两个方向走，自主能力强的大企业可以自己转型。中小企业可能要通过平台培育、行业应用案例的打造来展开。

前景广阔：将催生数个十万亿级产业

想要一台与众不同的洗衣机，消费者的需求以订单方式直接到达工厂。网上下单，除了选择洗衣机功能、外观、颜色等个性化定制外，洗衣机生产、交货、配送、安装全流程都可以在手机上查看，这种C2M模式(消费者到工厂)正在驱动海尔、美的等传统制造业企业实现变革。

C2M定制、黑灯工厂的背后不仅仅是新技术、新商业模式的开发与应用，更是我国制造业加快迈向价值链中高端，向中国智造的整体跃升。业内人士预测，数据、智能与制造业的深度融合将催生数个十万亿级产业。

在“2019中国制造论坛”上，业内专家表示，要推动制造业由大转强，传统制造要通过“+”互联网，以及智能化、数据化等改造，推动制造业的转型升级，提升制造业的整体水平。

国务院发展研究中心原副主任侯云春说，中国制造业存在的突出问题，还是“神经病”和“心脏病”。前者指在数控机床方面，我们的数控技术水平不高。后者主要指飞机、舰船、汽车发动机的制造水平不过关，信息化产品中芯片也是薄弱环节。所以，解决这些问题，促进制造业向中国创造、中国智造转变，是我们由中国经济高速增长转向高质量发展阶段的一个最大挑战。

科技部中国科学技术发展研究院副院长王宏广认为，下一步制造业的趋势大致有四个“化”，一是专业化，做大型专用的设备，做到世界第一就有市场。二是个性化，三是智能化，四是集成化。

中国机械工业联合会专家委员会名誉主任朱森第表示，在制造业从大到强的过程中，应以智能制造为主攻方向，同时结合中国国情形成自己的战略和路径，归结起来就是并行战略。即工业2.0要补课，工业3.0要普及，工业4.0要示范。

制造业的升级改造将开启巨大市场空间。赛迪智库预计，制造业2019年数字转型支出将达到2205亿元。阿里研究院等预测，到2025年企业应用云化率和人工智能利用率均将达到90%。业内人士预测，数据、智能与制造业的深度融合将催生数个十万亿级产业。

(责编：仝宗莉、杨曦)