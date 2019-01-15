原标题：北京今年GDP增长目标6%-6.5%

昨日，北京市第十五届人民代表大会第二次会议开幕，全体起立唱国歌。当天，市人代会在北京会议中心召开，市长陈吉宁作政府工作报告。新京报记者 吴江 摄

新京报讯 （记者沙雪良）北京市第十五届人民代表大会第二次会议昨天开幕，市长陈吉宁在政府工作报告中提出，2019年将把新中国成立70周年庆祝活动作为全市工作的重中之重，并启动市级机关行政办公区二期工程。

GDP增长目标设定为一个区间

报告将2019年北京GDP预期增长目标设定为6%-6.5%，全市居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，城镇调查失业率控制在5%以内。

初步统计，2018年北京GDP比上年增长6.6%左右，居民人均可支配收入实际增长6.3%左右，城镇调查失业率4.5%左右。

对于实现2019年工作目标，报告用17页的篇幅提出7项工作任务。

建设用地减量30平方公里以上

报告提出，今年北京全年建设用地要减量30平方公里以上，坚持“保障对保障”，按照申请式改善、“共生院”改造的思路，推进核心区平方院落有机更新。以市级机关搬迁为契机，北京将推动适宜的功能和产业向副中心转移，并启动行政办公区二期工程。

对于疏整促，报告提出今年将按照“场清地净”标准拆违腾退土地4000公顷，退出300家以上一般制造业企业，疏解提升市场和物流中心66家，完成中心城区和通州区739条背街小巷环境整治提升任务。

确保企业社保缴费负担不增加

报告提出，新的一年，北京“将坚持深化市场化改革、扩大高水平开放”。作为具体措施，今年，北京市将“坚定不移支持民营企业发展”，出台促进民营经济健康发展意见，营造公平竞争市场环境。全面执行国家减税降费政策，确保企业社保缴费负担不增加；开展专项清欠行动，纠正一些政府部门和国有企业拖欠民营企业款项的行为。

同时，北京今年将激发新一轮消费升级潜力，为此将实施促进消费提升计划，进一步扩大商品消费和服务消费。出台繁荣夜间经济促消费政策，鼓励重点街区及商场、超市、便利店适当延长营业时间；激发时尚消费、品牌消费。

建设政策性产权住房6万套

在科技中心建设方面，报告提出，将健全以知识价值为导向的分配制度，落实赋予科研机构和人员更大自主权政策，进一步深化职称制度改革。同时，北京将强化科技创新战略布局，积极承接国家重大科技任务，加快培育量子信息、网络空间安全等领域国家实验室；争取智能制造和机器人、深孔探测等重点任务和项目在京落地。

民生方面，北京今年将继续实施第三期学前教育行动计划，新增学位3万个；新建150家养老服务驿站；完成1200公顷住宅供地，多渠道建设筹集租赁住房5万套（间）、政策性产权住房6万套，完成棚户区改造1.15万户；铺设100公里健走步道。

2018年成绩单

●地区生产总值比上年增长6.6%

●一般公共预算收入增长6.5%

●居民消费价格上涨2.5%

●城镇调查失业率控制在4.5%左右

●全市人均可支配收入实际增长6.3%左右

●万元地区生产总值能耗、水耗分别下降3.5%左右和3%以上

●细颗粒物年均浓度下降到51微克/立方米

2019年预期目标

●地区生产总值增长6%-6.5%

●一般公共预算收入增长4%

●居民消费价格涨幅控制在3.5%以内

●城镇调查失业率控制在5%以内

●全市居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步

●万元地区生产总值能耗、二氧化碳排放分别下降2.5%和2.6%左右，万元地区生产总值水耗下降3%左右

■ 计划报告

力争细颗粒物浓度继续下降

新京报讯 （记者李玉坤）昨日，市十五届人大二次会议第一次全体会议审议了北京市人民政府关于北京市2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告。

报告提到，2019年北京将推进人口资源环境协调发展，常住人口规模控制在2200万人以内，拆违腾退土地4000公顷，实施拆后土地还绿1600公顷，细颗粒物浓度和三年滑动平均浓度力争继续下降，森林覆盖率达到44%，单位地区生产总值水耗降幅达到3%左右。

在推动城市副中心高质量发展方面，报告提到，深入落实城市副中心控制性详细规划，着力打造新时代城市建设发展的典范。

其中，按照“以副辅主、主副共兴”的要求，制定副中心建设指导意见、控规实施方案和行动计划，严格控制城市规模，有序承接中心城功能疏解。实施行政办公区一期配套工程，有序推进二期工程开工建设。推动中心城区符合城市副中心功能定位的企业总部向城市副中心搬迁。

在医疗教育方面，推进安贞医院通州院区、友谊医院通州院区二期等项目建设，确保北京学校小学部按期交付使用，加快景山学校通州校区建设进度。

在环境和交通方面，开展通州老城区城市修补和生态修复，先行启动南大街项目，推进新老城区融合发展，加快建设城市绿心、推动森林入城，开工建设剧院、图书馆、博物馆和城市副中心站，推进环球主题公园主体工程建设，打造大运河5A级景区，形成城市副中心文化和旅游新窗口。此外，通过政府引导、市场运作和合作共建等方式，推动交通基础设施、公共服务和产业向北三县延伸，共同建设潮白河流域大尺度生态绿洲。

■ 释疑

增速为何定为6%-6.5%？

市发改委主任谈绪祥解释，对于2019年经济增速初步考虑安排6%-6.5%，主要考虑了几个因素。

从外部环境看，不确定因素增多，IMF预计2019年全球经济增长3.7%，比之前有所调低。我国经济运行下行压力有所加大。

从北京情况看，需要与“十三五”规划进一步做好衔接。如果2018年经济增速按6.6%左右测算，实现“十三五”时期年均增速6.5%的目标，2019-2020年需年均增长6.2%以上。

从实际支撑看，创新驱动战略深入实施，新经济新动能加快培育壮大，营商环境改革力度加大，协同发展重点领域加快推进，都为首都经济发展增添了新的动力。

综合以上因素，2019年经济增速目标安排在6%-6.5%，既为功能疏解、环境治理、结构调整留出更大空间、腾出更多精力，也有利于体现稳中求进、稳字当头的工作基调，合理引导市场预期。

新京报记者 李玉坤

(责编：朱江、仝宗莉)