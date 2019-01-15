经济日报：加快推动制造业高质量发展

核心观点：推动制造业高质量发展，应重视市场机制的决定性作用，加大市场体系改革和建设力度，通过市场化和法治化方式，稳步推进企业优胜劣汰。关键核心技术是国之重器，尽快实现突破创新是我国制造业高质量发展的关键。新材料、新能源汽车、5G等新兴产业是当前我国制造业做强增量的重点领域，需加大政策引导和支持力度，释放新动能
在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”位列第一。制造业是立国之本、强国之基，是技术创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要领域。我国经济要实现高质量发展，必须有高质量的制造业作为支撑。
推动制造业高质量发展，要有进有出、有破有立。应重视市场机制的决定性作用，优胜劣汰，加大市场体制改革和建设力度，通过市场化和法治化方式，稳步推进制造业高质量发展。一方面，加大对“僵尸企业”的破产清算力度，妥善做好职工安置和债务处置工作，打通“去产能”的制度梗阻，严格执行环保、能耗、安全等规范标准，促进落后产能逐步出清。另一方面，健全鼓励先进的激励政策，加大对优质企业的政策环境支持，加快释放先进产能，促进形成和发展新技术、新组织形式、新产业集群，不断增加先进产能在制造业发展中的引领和示范效应。
推动制造业高质量发展，要抓住创新这个“牛鼻子”。关键核心技术是国之重器，关键核心技术上的创新是我国制造业高质量发展的关键。要充分发挥我国社会主义制度优势和国内市场优势，着力提升制造业关键核心技术创新能力。遵循把握科技创新规律和趋势，按照“围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资金链”的原则加强科技政策、产业政策和金融财税政策的统筹衔接，强化企业在产学研用一体化创新中的主体地位，促进科研成果产业化，加强关键共性技术研究。要最大程度地激发市场主体活力和创造力，充分利用国际创新资源，着力培育优质企业集团。
推动制造业高质量发展，要坚持做强增量和调优存量“两条腿”走路。新材料、新能源汽车、5G等新兴产业是当前我国制造业做强增量的重点领域，需加大政策引导和支持力度，释放新动能。同时，要看到广大的制造业存量市场，通过新兴技术与制造业的深度融合，加快新旧动能转换。智能制造已成为制造业高质量发展的重要抓手，人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，让传统制造业从以机械化、自动化为主向数字化、网络化、智能化转变，提升了制造业生产效率，改变了制造业商业模式。
为企业减负，让企业“轻装前行”，是我国制造业得以高质量发展的一个关键环节。应持续推进制造业企业降成本，推动进一步降低制造业增值税税率，减少制造业用电、用水等要素成本。还要优化制造业发展环境，进一步放宽市场准入，优化公平竞争的市场环境，降低制度性交易成本，促进科技、金融、人才与制造业协同发展。尤其是要强化金融对制造业发展的支持力度，通过执行区别化的考核政策引导金融机构信贷政策向中小企业倾斜，推动金融机构与制造企业共同开发产融合作产品，为制造业发展提供充足的资金支持。（本文来源：经济日报 作者：黄 鑫）
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